Олланд и Путин уверены, что место Тимошенко «не в тюрьме»

Президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин уверены, что место экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «не в тюрьме».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе кремля, об этом заявил Ф.Олланд на совместной пресс-конференции с президентом РФ в Париже.

«Да, мы говорили о ситуации в Украине, о госпоже Тимошенко, и мы пришли к одному выводу: её место не в тюрьме. И, как сказал президент Путин, её посадили за подписание контракта с Россией», - сказал Ф.Олланд.

При этом он отметил, что против спортивных бойкотов, а Франция хочет выступить на чемпионате и добиться успеха.

«Но я сказал своим членам правительства, что не время отправляться в Украину на чемпионат», - сказал он.

В свою очередь, В.Путин сообщил, что позиции сторон по делу Ю.Тимошенко достаточно близки. «Я, правда, не считаю, что нужно бойкотировать по политическим соображениям какие бы то ни было спортивные соревнования. Я категорический противник смешивать в одну кучу и спорт, и политику. Это, кстати говоря, противоречит и идеалам олимпизма сегодняшнего дня», - сказал В.Путин.

«Что касается госпожи Тимошенко, её осуждения, то позиция России и моя – известны. Госпожа Тимошенко осуждена за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией. Наши юристы перед подписанием этих контрактов тщательно анализировали и российское, и международное, и украинское законодательство», - подчеркнул он.

Он заверил, что РФ никогда не подписывает контрактов, которые противоречат законам страны контрагента, в данном случае – Украины.

«И мы уже публично об этом говорили. Более того, мы публично также предложили перевезти госпожу Тимошенко в Россию, если понадобится, для лечения как минимум», - сказал он.

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