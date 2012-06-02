1 июня 2012 года Леонид Черновецкий написал заявление об отставке с поста Киевского городского головы.

Об этом сообщается на персональном сайте Л.Черновецкого.

«Это решение полностью взвешенное. Оно было принято мною для того, чтобы избежать каких-либо политических инсинуаций и использования различными политическими силами ситуации с назначением следующих выборов Киевского городского головы и трактования срока моих полномочий», - заявил Л.Черновецкий.

Он также поблагодарил Киевскую общину за оказанное ему доверие и поддержку на выборах мэра Киева в 2006 и 2008 годах и пожелал своему приемнику успехов в работе и поддержки киевлян на этой ответственной должности.

Как сообщал УНИАН, 29 мая заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявил, что Верховная Рада должна назначить выборы Киевского городского председателя, поскольку 3 июня завершается срок полномочий действующего мэра столицы Л.Черновецкого.

Он отметил, что народные депутаты Украины Н.Томенко, Владимир Яворивский и Юрий Одарченко зарегистрировали в парламенте проект постановления «О назначении очередных выборов Киевского городского председателя и внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета».

Этим проектом предлагается назначить очередные выборы Киевского городского головы и внеочередные выборы депутатов Киевского городского совета на воскресенье, следующее после завершения 60-дневного срока со дня вступления в силу этого постановления, и провести их в порядке, определенном Законом Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Обосновывая необходимость принятия постановления, его авторы напоминают, что нынешний Киевский городской председатель был избран на 4 года и срок его полномочий истекает 3 июня 2012 года. В тоже время срок полномочий Киевского городского совета является недостаточно определенным: по Конституции, которая действовала в 2008 году (когда проходили выборы), он был избран на 5 лет, однако, как известно, Конституционный Суд признал соответствующие положения неконституционными, вернув 4-летний срок избрания.