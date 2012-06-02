Анонс на 5 июня

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит реконструированную транспортную развязку на мосту Патона в Киеве.

* Пресс-конференция на тему: "Хватит ли средств в бюджете на выплату долгов Сбербанка СССР?". В работе примут участие народные депутаты - представитель фракции Компартии Украины Алла Александровская, представитель фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей Павловский и представитель фракции Партии регионов Александр Стоян.

* Круглый стол на тему: "Финансовая стабильность в Украине: основные вызовы второго полугодия" . Организатор - ОО "Лига финансового развития" при поддержке проекта USAID "Развитие финансового сектора" FINREP и еженедельника "Зеркало недели. Украина". Приглашены: Юрий Колобов, министр финансов Украины; Петр Порошенко, министр экономического развития и торговли Украины;Елена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ; Макс Альер, постоянный представитель МВФ в Украине; Андре Куусвек, директор представительства ЕБРР в Украине; Мариус Висмантас, координатор проектов Всемирного банка в финансовом и частном секторе Украины, Беларуси и Молдовы; Владимир Лавренчук, председатель правления АО "Райффайзен Банк Аваль"; Сергей Подрезов, председатель правления АО "Ощадбанк" и др.

* Пресс-конференция, посвященная результатам работы Киевской областной таможни после вступления в силу нового Таможенного кодекса Украины и накануне проведения чемпионата по футболу ЕВРО-2012.

* Состоится заседание Клуба жилищной политики на тему: "Эффективная модель управления многоквартирными домами как основа для модернизации ЖКХ". Участники: Анатолий Близнюк, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Игорь Лысов, зам.председателя комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Михаил Бродский, председатель Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и поддержке предпринимательства; Катерина Чижик, зам.председателя Национального совета по созданию и обеспечению функционирования ОСМД; Николай Саевич, заместитель городского головы г.Ивано-Франковск и др.

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