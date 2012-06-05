Курс НБУ на 05.06.2012

Официальный курс НБУ на 05.06.2012 100 USD – 799.2500 (на 1 июня – 799.2500) 100 EUR – 984.8359 (на 1 июня – 991.3098) 10 RUR – 2.3690 (на 1 июня – 2.4281)

Официальный курс НБУ на 05.06.2012 100 USD – 799.2500 (на 1 июня – 799.2500) 100 EUR – 984.8359 (на 1 июня – 991.3098) 10 RUR – 2.3690 (на 1 июня – 2.4281) Учетные курсы банковских металлов на 05.06.2012 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 124083.56 (на 1 июня – 125282.44) 961 XAG 10 Серебро – 2188.35 (на 1 июня – 2245.89) 962 XPT 10 Платина – 111575.30 (на 1 июня – 112854.10) 964 XPD 10 Палладий – 48114.85 (на 1 июня – 48754.25)

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