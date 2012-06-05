ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Минус один: покинет ли Казахстан состав поставщиков причерноморского зерна?» пишет: Казахстан делает ставку на экспорт зерна в Иран и строит инфраструктуру для обеспечения экспорта в этом направлении. В результате конкуренция в Причерноморском регионе, представленном Россией, Украиной и Казахстаном, может уменьшиться на треть…

http://delo.ua/business/minus-odin-pokinet-li-kazahstan-sostav-postavschikov-prichernomors-178773/

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Газета "Сегодня" в публикации «Соглашения по Черноморскому флоту могут пересмотреть» пишет: В Раде обнаружилась очередная точка противостояния — Харьковские соглашения по газу и флоту. Еще зимой парламент принял закон, запрещающий нардепам вносить предложения о разрыве международных договоров, оставляя такое право только за президентом и Кабмином. Однако на прошлой неделе Конституционный суд вернул это право депутатам. И тут же появился законопроект об отмене соглашений, подписанных в апреле 2010-го Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, — внес его бютовец Владимир Яворивский…

http://www.segodnya.ua/news/14387967.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Азаров «задвинул» газовые переговоры и "запустил" атомные...» пишет: Заявив о готовности россиян вернуться к рассмотрению украинских аргументов в газовых переговорах, Азаров только обострил ситуацию. Намеренно или невольно? И удастся ли таким образом "продвинуть" сотрудничество с РФ в другой энергосфере - атомной?..

http://economics.unian.net/rus/detail/129566

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Также сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Украина и Туркменистан попробуют вдвоем бороться за доступ к российской ГТС» пишет: Президент Туркменистана на саммите глав правительств СНГ заявил о недостаточном использовании транзитного потенциала в энергосотрудничестве. Наверняка, прежде всего, имелась ввиду Россия, которая не пускает туркменский газ через свою территорию в Украину. Не исключено, что Киев и Ашхабад объединят усилия для получения доступа к российской ГТС…

http://economics.unian.net/rus/detail/129468

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Черная полоса для рубля может закончиться» пишет: Курс рубля вчера продолжил падение и приблизился к границе установленного ЦБ коридора, но затем — неожиданно и без видимых усилий регулятора — вернулся на прежний уровень. Участники рынка считают, что рубль упал неоправданно низко, но не уверены, было ли вчерашнее укрепление «отскоком дохлой кошки» или кошка, ударившись о землю, ожила…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1817529/valyutnyj_kulbit

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Издание «Известия» в публикации «Убийцу главы холдинга «8 Марта» выдал автомобиль» пишет: Оперативники задержали одного из двух предполагаемых киллеров, которые расправились с бизнесменом Михаилом Кравченко…

http://www.izvestia.ru/news/526543

(УНИАН)