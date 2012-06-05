Порошенко: текст соглашения о создании ЗСТ с ЕС почти готов

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко отмечает, что Украина и Европейский Союз почти завершили согласование текста Соглашения о создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на круглом столе в Институте Горшенина.

По словам П.Порошенко, на сегодняшний день уполномоченный представитель правительства Валерий Пятницкий завершает переговоры с Европейским Союзом относительно создания ЗСТ.

«Завтра он привозит предпоследний блок текста Соглашения о создании ЗСТ», - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что в этом тексте нет чрезвычайно жестких условий для Украины.

Как сообщал УНИАН, во время 15-го саммита Украина-ЕС, который состоялся в декабре 2011 года, лидеры Украины и Европейского Союза объявили о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации, целью которой является переход к политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

30 марта главы делегаций Украины и Европейского Союза парафировали Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

При этом отмечалось, что отдельные моменты Соглашения в части создания ЗСТ еще будут уточняться и юридически согласовываться на протяжении нескольких месяцев.