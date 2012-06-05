Янукович называет приоритетом вступление в ЕС, однако присматривается к Таможенному союзу

Стамбул. Украина не отступает от приоритета вступления в Европейский Союз, но присматривается к деятельности таких объединений, как Таможенный союз и Евразийский союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович сегодня на пленарной сессии "Будущее европейской интеграции" на региональном саммите Всемирного экономического форума в Стамбуле.

"Мы не изменяем своих приоритетов. Мы присматриваемся. Мы сегодня имеем программу, над которой мы работаем. Я имею в виду программу европейской интеграции, и мы выполняем эту программу для того, чтобы выполнить все наши обязательства перед Советом Европы", - сказал В.Янукович.

Говоря, в частности, об объемах товарооборота Украины и ЕС, В.Янукович отметил, что уровень этого товарооборота составляет 26%, а с Россией - 29%. "Тем не менее, наше стратегическое решение было принято, и мое, и моей политической силы, в которой я находился почти 15 лет - это программа, в основе которой лежало вступление Украины в ЕС, то есть евроинтеграция", - подчеркнул Президент.

В.Янукович отметил, что Украина сейчас очень внимательно изучает ситуацию вокруг такого экономического объединения, как Таможенный союз, который существует всего лишь год "и сегодня еще трудно сказать, какая там будет ситуация".

Он также заявил, что Украина, прежде всего, должна быть надежным мостом между Европой и Россией и не создавать проблемы. "Украина, прежде всего, должна быть надежным мостом между Европой и Россией. Мы не должны создавать проблем. Наоборот, мы должны создавать условия и для движения товаров, и для финансов. Украина – экономически развитая страна. Она выгодна и Европе, и России", - подчеркнул В.Янукович.

Говоря о дискуссии, которая продолжается последние 20 лет на тему, где находится Украина, он отметил, что на политической карте Украина находится в Европе: "Когда мы говорим о месте Украины на политической карте – Украина находится в Европе".

Касаясь вопроса отстаивания Украиной своих национальных интересов, Президент отметил, что сейчас думает над тем, каким образом строить отношения, в частности, с Таможенным союзом.

"Товарооборот, который превышает более 30%, заставляет нас быть очень прагматичными", - подчеркнул В.Янукович.