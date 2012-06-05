ВР приняла закон о гарантиях государства по выполнению судебных решений

Верховная Рада приняла Закон «О гарантиях государства по выполнению судебных решений».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк заявил, что в данном случае не принимаются никакие нормы по отмене социальных льгот, а закон принимается лишь в части выполнения судебных решений.

В соответствии с законом, государство гарантирует выполнение решения суда о взыскании средств и обязательства совершить определенные действия в отношении имущества, должником по которому является: государственный орган; государственные предприятие, учреждение, организация (дальше - государственное предприятие); юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещается в соответствии с законодательством (дальше - юридическое лицо).

Принудительная реализация имущества юридических лиц - отчуждение объектов недвижимого имущества и других основных средств производства, с использованием которых юридические лица осуществляют производственную деятельность, а также акций (долей, паев), принадлежащих государству, и переданы в их уставный фонд.

Действие закона не распространяется на решения суда, взыскателем по которым является государственный орган, государственное предприятие, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация, принадлежащие к коммунальной собственности.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств с государственного органа.

Выполнение решений суда о взысканиях средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется Государственной казначейской службой Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений путем списания средств со счетов такого государственного органа, а в случае отсутствия у отмеченного государственного органа соответствующих назначений - за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Взыскатель по решению суда о взыскании средств с государственного органа обращается в Государственную казначейскую службу Украины в сроки, установленные Законом “Об исполнительном производстве”, с заявлением о выполнении решения суда.

Перечисление средств взыскателю осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в Государственную казначейскую службу Украины необходимых для этого документов и сведений.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств с государственного предприятия или юридического лица.

В случае, если решение суда о взыскании средств с государственного предприятия или с юридического лица не выполнено на протяжении шести месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства, его выполнение осуществляется за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Государственное предприятие или юридическое лицо, которые признаны должниками по решениям суда, обязаны на протяжении 10 дней со дня перечисления средств открыть счета в органах Государственной казначейской службы Украины и проводить расчеты исключительно с этих счетов.

Эти положения не распространяются на банки, 100% или доля уставного капитала которых принадлежит государству.

В случае, если Государственная казначейская служба Украины на протяжении трех месяцев не перечислила средства по решению суда о взыскании средств, кроме случая, отмеченного в части 4 статьи 4 этого закона, взыскателю выплачивается компенсация в размере 3% годовых от неуплаченной суммы за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

В случае установления в действиях должностного, служебного лица государственного органа состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, который вступил в законную силу, государственные органы в установленном законодательством порядке реализуют право обратного требования (регресса) к такому лицу по возмещению убытков, нанесенных государственному бюджету, в размере выплаченного возмещения, если другое не установлено законодательством.

В случае установления в действиях служебного лица государственного предприятия или юридического лица состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, который вступил в законную силу, органы прокуратуры по предоставлению органа Государственной казначейской службы Украины обращаются в интересах государства в суд с исками о возмещении убытков, нанесенных государственному бюджету.

Законом определены особенности выполнения решений суда об обязательстве совершить определенные действия относительно имущества.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона по оптимизации размера государственных социальных гарантий с учетом доходов государственного бюджета Украины, но не ранее 1 января 2013 года.