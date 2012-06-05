Анонс на 6 июня

* Круглый стол на тему: «Совершенствование законодательства Украины в сфере государственного экспортного контроля».

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием министра экономического развития и торговли Петра Порошенко, председателя Государственной инспекции по защите прав потребителей Сергея Орехова.

* Пресс-конференция на тему: «Киев один из лидеров в рейтинге загрязненности крупных городов Европы». Участники: Игорь Лысов, зам.председателя комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики, Александр Возный, начальник Госуправления охраны окружающей природной среды в г. Киеве; Светлана Берзина, президент ВГЭО "Живая планета".

* Пресс-конференция на тему: "Реальное состояние экономики и банковской сферы. Экономические последствия ЕВРО-2012". Вопросы: Долговой кризис в Европе и его влияние на экономику и банковскую отрасль Украины; Угрожает ли Украине девальвация гривны? Как повлияет Евро-2012 на украинскую экономику и стабильность гривни? В работе примет участие Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Нам стыдно перед европейцами за коррупцию" с целью привлечения внимания общественности к проблемам благоустройства г. Киева, а также к ситуации нарушения прав малого бизнеса, в частности работы большей части хозяйственных и продовольственных магазинов, со стороны исполнительных органов власти г. Киева. Организаторы пресс-конференции - Общественная организация "Правозахист". Будут рассматриваться также вопросы: Европейская столица, какой она должна быть? Проблема отсутствия комплексной план-схемы размещения «магазинов у дома»; Реакция властей. Станет Киев действительно европейским? и др. Участники: Геннадий Черевко, член общественной коллегии Госкомпредпринимательства Украины, председатель ОО «Правозахист»; Лалита Кортозия, правозащитник, эксперт в сфере малого и среднего торгового бизнеса, председатель ОО «Трудовая Содружество». Приглашены юристы эксперты, представители КГГА (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-403-89-79.

* Книжный магазин «Є» и журнал «Український тиждень» проведут встречу с Эдвардом Чоу на тему: «Перспективы энергетической независимости Украины: как догнать поезд». Эдвард Чау - старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Работал в Азии, Южной Америке, Европе, в бывших советских республиках. Его специализация - инвестиции в нефтяную и газовую промышленность на развивающихся рынках.

* Состоится брифинг по итогам Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Вопросы: состояние реализации инициатив Президента Украины по увеличению строительства доступного жилья. Новая нормативная база работы программы «Доступное жилье»; обращение Конфедерации к Генпрокурору Украины о грубых нарушениях градостроительного законодательства Украины органами местного самоуправления и др.. Участники: председатель Совета директоров Л.Парцхаладзе; зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики И.Лысов; народный депутат Украины М.Полянчич, председатель правления ОАО «ДСК-4» П.Шилюк; учредитель ООО «Проектно-строительный комплекс» Л.Борисова; президент ООО «СКФ «Гранит» В.Видернко и др.

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