ТОП-10 (5 июня)

«Газпром» может дать Украине 2 млрд долл. аванса для заполнения ПХГ

Украина погасит половину кредита ВТБ, вторая пролонгирована до 2014 года

ВР приняла в первом чтении законопроект Колесниченко-Кивалова о языковой политике

Таможенные и пограничные службы начали работать в режиме Евро-2012

Сорос считает, что Евросоюз имеет три месяца на спасение евро

Обвал на украинском фондовом рынке продолжился во вторник

Кабмин подал в ВР законопроект о налоге на богатство

Украина хочет участвовать в консорциуме по строительству Трансанатолийского газопровода

Минфин во вторник не получил ни одной заявки на покупку ОВГЗ

Законопроект об отмене льгот чернобыльцам и афганцам отправили на повторное второе чтение

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«Газпром» может дать Украине 2 млрд долл. аванса для заполнения ПХГ

Компания «Газпром» в ближайшие дни может оформить аванс за транзит газа через Украину в сумме 2 млрд долл., чтобы на эти деньги НАК «Нафтогаз Украины» закачал в свои подземные хранилища газ и смог обеспечить его бесперебойные поставки в Европу.

Об этом заявил глава российского газового холдинга Алексей Миллер в Куала-Лумпур, передает РИА «Новости».

«У нас есть понимание, что у «Нафтогаза» должны появиться финансовые ресурсы для закачки газа в ПХГ. Такое решение может быть найдено, мы могли бы проавансировать «Нафтогазу Украины» то, что мы должны заплатить за транзит, - примерно 2 миллиарда долларов, чтобы они использовали их на закачку должных объемов газа в ПХГ. Есть понимание, что мы в ближайшие дни такую договоренность оформим», - сказал А.Миллер.

Он выразил надежду, что после предоставления аванса вопрос о закачке необходимых объемов газа в украинские ПХГ будет исчерпан.

Однако, по словам А.Миллера, пока не ясно, какое именно количество газа для этого необходимо. "Сколько газа они уже закачали? И какими темпами они могли бы закачивать газ на эти деньги, нужно понять", - сказал А.Миллер.

Он отметил, что "Газпром" не обладает данными о том, какие объемы газа Украина использует для своей экономики, а какие направляет в ПХГ.

При этом глава "Газпрома" подчеркнул, что никаких уступок по цене и контрактным объемам для закачки газа в ПХГ компания предоставлять не будет.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина в январе-марте 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 8,547 млрд куб. м. В денежном выражении в январе-марте т.г. Украина сократила импорт газа из Российской Федерации на 24,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 3,573 млрд долл.

По данным Госстата, в І квартале 2012 года Украина импортировала природный газ только из Российской Федерации.

Украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

31 мая А.Миллер заявил, что недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища ставит под угрозу стабильное обеспечение Европы газом будущей зимой.

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Украина погасит половину кредита ВТБ, вторая пролонгирована до 2014 года

Украина погасит половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

Соответствующий договор был подписан между VTB Capital plc и Украиной 31 мая 2012 года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«31 мая 2012 года министр финансов Украины, действуя в соответствии с поручением Кабинета министров Украины, подписал договор между VTB Capital plc и Украиной, в результате которого часть займа в размере 1 млрд долл. (а также все начисленные проценты на полную сумму займа) Украина заплатит 6 июня 2012 года. Остальная часть займа в размере 1 млрд долл. будет погашена 4 июня 2014 года», - говорится в сообщении.

Детали договоренности не уточняются.

Как сообщал УНИАН, договоренность по этому кредиту, срок погашения которого наступает в июне т.г., была достигнута в ходе визита в Киев председателя правления ВТБ Андрея Костина.

А.Костин провел встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, главой Национального банка Украины Сергеем Арбузовым и министром финансов Юрием Колобовым.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сказал, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

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ВР приняла в первом чтении законопроект Колесниченко-Кивалова о языковой политике

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о принципах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 членов фракции КПУ, двое - от Народной партии, шестеро членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

Остальные 4 языковых законопроекта были сняты с рассмотрения путем голосования.

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Таможенные и пограничные службы начали работать в режиме Евро-2012

Сегодня, 5 июня с 08.00 в международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения, расположенных на участке границы во Львовской области, украинские и польские пограничные и таможенные службы начали осуществлять контроль в пределах проведения Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни.

Контроль осуществляется на базе существующей инфраструктуры пунктов пропуска (на территории Республики Польши). На всех полосах легкового движения в обоих направлениях (въезд/выезд) непрерывно – в одном месте. Цель такого способа контроля - повышение уровня исполнения служебных обязанностей работниками всех служб, максимальное сокращение времени и упрощение формальностей.

В пределах Львовской области есть четыре пункта пропуска: «Рава-Русская – Гребенное», «Краковец – Корчевая», «Шегини – Медика» и «Угринов - Долгобычув».

Как отмечают на таможне, совместный контроль будет осуществляться до 4 июля 2012 года.

Кроме этого, таможенники отмечают, что накануне было проведены тренинги по такому виду контроля. Во время их проведения работники знакомились с местом оформления, инфраструктурой пунктов пропуска, техническими и другими средствами. После проведения предварительных учений время контрольных процедур значительно сократилось.

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Сорос считает, что Евросоюз имеет три месяца на спасение евро

Крупный инвестор и финансист, миллиардер Джордж Сорос предупредил лидеров стран Евросоюза, что у них есть "окно в три месяца", чтобы спасти единую европейскую валюту.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, об этом Дж.Сорос заявил на конференции в Италии 4 июня.

За три месяца, как полагает инвестор, должен произойти ряд изменений, которые и определят судьбу евро. Дж.Сорос считает, что Греция, пытающаяся справить с долговым кризисом, в итоге сформирует правительство, нацеленное на выполнение тех условий, под которые Афинам была выдана антикризисная финансовая помощь.

А вот экономика Германии, по прогнозам финансиста, начнет сдавать позиции уже к осени. Из-за этого канцлеру страны Ангеле Меркель будет гораздо сложнее получить поддержку населения, чтобы продолжать оказывать помощь странам ЕС, погрязшим в долговом кризисе.

Дж.Сорос уверен, что европейские лидеры не понимают "природу нынешнего кризиса", а потому выбирают неподходящие средства для борьбы с ним. Они сконцентрировали свое внимание на размере долгов, но кризис больше связан с проблемами в банковской системе и вопросами конкуренции, считает инвестор.

Без проведения курса, направленного на экономический рост, правительства не смогут продолжать гасить долги, считает Дж.Сорос. По его словам, время для спасения евро уходит.

"Пик кризиса придется, скорее всего, на осень. К этому времени экономика Германии также ослабеет, и канцлеру Ангеле Меркель будет гораздо сложнее, чем теперь, убедить своих сограждан в том, что их страна должна взять на себя какие-то дополнительные обязательства по спасению евро", - уверен Дж.Сорос.

Говоря об "окне в три месяца", финансист имел в виду то время, которое остается до осени, когда, по его прогнозам, кризис достигнет своего пика.

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Обвал на украинском фондовом рынке продолжился во вторник

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 5 июня, снизился на 4,75% – до 932,22 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 97,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 33 млн грн, на срочном рынке – 64,5 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Мотор Сичи» (-8,26%), «Центрэнерго» (-7,71%), «Донбассэнерго» (-6,52%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 5 июня снизился на 3,09% – до 387,18 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 653,7 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 436,8 млн грн, на облигации предприятий – 204 млн грн, на акции –11,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам предыдущей сессии - в пятницу, 1 июня - падение индекса Украинской биржи составило более 5%.

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Кабмин подал в ВР законопроект о налоге на богатство

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения богатства и предметов роскоши», согласно которому предлагается облагать налогом квартиры общей площадью свыше 200 кв. м по ставке 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м (размер минимальной заработной платы на сегодня составляет 1094 грн).

Текст законопроекта обнародован на официальном сайте Верховной Рады (№10558 от 5 июня 2012 года).

Согласно документу, такая ставка налога предусмотрена также для следующих видов недвижимости: дачный или садовый дом, коттедж или жилой дом усадебного типа, общая площадь которого превышает 500 кв. м; объекты жилой недвижимости, которые находятся в собственности одного налогоплательщика, общая площадь которых превышает 600 кв. м.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, налоговые обязательства за данные объекты физлица-собственники будут определять в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Объектами налогообложения, при покупке которых налог будет уплачиваться один раз, определяются: легковые автомобили с объемом цилиндров двигателя более 3990 куб. см (кроме бывших в употреблении), мотоциклы с объемом цилиндров двигателя более 995 куб. см (кроме бывших в употреблении), суда, оснащенные стационарным или подвесным двигателем мощностью более 75 кВт (кроме бывших в употреблении), самолеты и вертолеты (кроме бывших в употреблении). Данные объекты налогообложения будут облагаться налогом по ставке 40% от их стоимости во время покупки или ввозе в Украину с учетом НДС.

По ставке 10% от стоимости будут облагаться налогом изделия из драгоценных металлов и камней, полудрагоценных камней, обработанного и необработанного драгоценного камня, часы, мобильные телефоны стоимостью свыше 50 размеров минимальной зарплаты (на сегодня свыше 54,7 тыс. грн); оружие стоимостью более 20 размеров минимальной зарплаты (на сегодня свыше 21,88 тыс. грн); изделия из меха стоимостью свыше 40 размеров минимальной зарплаты (свыше 43,76 тыс. грн); предметы искусства, коллекционирования и антиквариата стоимостью более 50 размеров минимальной заработной платы.

Налог также будет взиматься при покупке или ввозе в Украину.

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты соответствующих налогов возлагается, согласно законопроекту, на органы Государственной налоговой службы.

Также документом предусмотрено введение запрета на временный ввоз резидентами в Украину легковых автомобилей с объемом цилиндра двигателя 3990 куб. см, мотоциклов с объемом 995 куб. см, судов мощностью более 75 кВт, самолетов и вертолетов, кроме бывших в употреблении.

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Украина хочет участвовать в консорциуме по строительству Трансанатолийского газопровода

Стамбул. Украина рассчитывает на участие в азербайджанско-турецком консорциуме по строительству Трансанатолийского газопровода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Стамбуле посол Украины в Турции Сергей Корсунский.

"На сегодняшний день у нас есть абсолютная политическая поддержка турецкого правительства с тем, чтобы Украина была участником этого проекта", - сказал он.

Как отметил посол, в июне планируется подписание соответствующего соглашения между Турцией и Азербайджаном, после чего Украина будет рассматривать механизмы своего участия в консорциуме.

"Мы могли бы войти в проект нашим оборудованием, трубами, специалистами, чтобы ускорить строительство газопровода", - сказал С.Корсунский.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает данный проект как один из альтернативных источников поставок газа в Украину.

Ожидается, что Трансанатолийский газопровод будет введен в эксплуатацию в 2017-2018 гг.

Справка УНИАН. Трансанатолийский газопровод, который будет пролегать с востока на запад Турции к границе с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". Им предусматривается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 16 млрд кубометров в год.

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Минфин во вторник не получил ни одной заявки на покупку ОВГЗ

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не получило ни одной заявки, говорится в сообщении министерства.

На сегодняшнем аукционе к размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1 и 2 года, а также номинированные в долларах США ОВГЗ со сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, на аукционе 31 мая Минфин, также не получили ни одной заявки на покупку гособлигаций. К размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1, 3, 5 и 7 лет.

При этом на аукционе 29 Минфин привлек от продажи ОВГЗ рекордные 4,33 млрд грн, в основном благодаря размещению гособлигаций, номинированных в валюте.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

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Законопроект об отмене льгот чернобыльцам и афганцам отправили на повторное второе чтение

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение проект закона «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

(УНИАН: рассмотрение этого проекта закона в первом чтении осенью прошлого года привело к массовым акциям протеста чернобыльцев, афганцев и др. Законопроектом предусматривалось ликвидировать ряд льгот этим категориям граждан.)

На сегодняшнем заседании председательствующий первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк отметил, что на голосование относится во втором чтении законопроект в той части, где речь идет о гарантиях государства относительно выполнения судебных решений, и никоим образом не включаются пункты, касающиеся отмены социальных льгот.

Во время того, как он пытался поставить данное предложение на голосование, у него дважды был разговор по телефону с кем-то с высокопоставленных должностных лиц.

В результате ВР не поддержала предложение А.Мартынюка, чтобы данный законопроект принять лишь в части о гарантиях государства относительно выполнения судебных решений.

За такое предложение проголосовали лишь 57 из 265 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, данный законопроект был отправлен по решению парламента на повторное второе чтение.

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