ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «К чему приведет законопроект о региональных языках» пишет: Верховная Рада в блиц-режиме утвердила в первом чтении законопроект о региональных языках. Между сторонниками повышения статуса русского языка и защитниками украинского произошли стычки на улице, где собралось около 5 тыс. человек…

http://delo.ua/ukraine/k-chemu-privedet-zakonoproekt-o-regionalnyh-jazykah-178880/

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Также «Дело» в публикации «Сколько зарабатывают в Киеве консультанты SAP» пишет: средняя заработная плата консультанта SAP в столице составляет 16 тыс. грн. Специалисты со стажем могут рассчитывать на доход в 25 тыс. грн.

http://delo.ua/education/skolko-zarabatyvajut-v-kieve-konsultanty-sap-178874/

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«Дело» в публикации «Ради фан-зоны Евро-2012 на Крещатике вырубили молодые деревья» пишет: на центральной улице Киева, где размещена официальная фан-зона Евро-2012, вырубили 94 молодых дерева, большинство из которых - липы возрастом до 7 лет…

http://delo.ua/ukraine/radi-fan-zony-evro-2012-na-kreschatike-vyrubili-molodye-derevja-178870/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Добыча убегает», в котором пишет: Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и американская торговая палата обратились к президенту Виктору Януковичу с просьбой ветировать закон, согласно которому плата за пользование недрами увеличивается в 14 раз. Его авторы заявляют о необходимости установления социальной справедливости. Однако потенциальные доходы бюджета в случае реализации инвестпроектов гораздо выше, возражают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1952385

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Поляков интересует все украинское», в котором пишет: иностранные банки еще неокончательно разочаровались в украинском рынке - на фоне массового ухода западных игроков из розницы польская группа Getin Holding намерена купить еще одно учреждение для развития этого направления. Эксперты считают, что это будет инвестицией на перспективу, так как ритейл в Украине продолжает оставаться достаточно рискованным бизнесом, и небольшой банк можно купить даже за половину его собственного капитала…

http://www.kommersant.ua/doc/1952282

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцев обяжут регистрировать «недострои» как имущество» пишет: правительство предлагает урегулировать процедуру регистрации имущественных прав на объекты незавершенного строительства. Это позволит защитить застройщиков и инвесторов при заключении договоров купли-продажи имущественных прав, считают юристы…

http://www.segodnya.ua/news/14388831.html

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Также «Сегодня» в публикации «Янукович ищет альтернативу «Газпрому»: все варианты» пишет: как доставить топливо из Катара и Азербайджана — пока остается вопросом…

http://www.segodnya.ua/news/14388612.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинская пшеница выходит на Чикагскую биржу» пишет: украинская пшеница с 6 июня выходит на Чикагскую биржу. Украинское зерно получит реальную цену, а страна – усилит позиции на мировом рынке. Но об эффективности и перспективах новации можно будет судить через полгода-год…

http://economics.unian.net/rus/detail/129756

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Отпуска дорожают вслед за долларом» пишет: накануне сезона отпусков россиян, желающих отдохнуть за границей, ожидает неприятный сюрприз. Из-за падения курса рубля стоимость путевок выросла на 5-20%...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1822326/ceny_poshli_za_dollarom

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Также «Ведомости» в публикации «Китайцы готовы вложить в кавказские курорты до $3 млрд» пишут: китайские инвесторы готовы вложить до $3 млрд в кавказские проекты госкомпании «Курорты Северного Кавказа». Взамен они просят помочь с девелоперскими проектами в Московском и Петербургском регионах…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1822325/lyzhi_v_obmen_na_kino

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Издание «Известия» в публикации «ЦБ введет законодательный надзор за зарплатой банкиров» пишет: регулятор получит право уменьшать бонусы ТОП-менеджеров, готовятся поправки в закон «О банках»…

http://izvestia.ru/news/526640

(УНИАН)