Курс НБУ на 06.06.12

Официальный курс НБУ на 06.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 5 июня – 799.2500) 100 EUR – 993.3878 (на 5 июня – 984.8359) 10 RUR – 2.4074 (на 5 июня – 2.3690)

Официальный курс НБУ на 06.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 5 июня – 799.2500) 100 EUR – 993.3878 (на 5 июня – 984.8359) 10 RUR – 2.4074 (на 5 июня – 2.3690) Учетные курсы банковских металлов на 06.06.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 124083.56 (на 5 июня – 124083.56) 961 XAG 10 Серебро – 2188.35 (на 5 июня – 2188.35) 962 XPT 10 Платина – 111575.30 (на 5 июня – 111575.30) 964 XPD 10 Палладий – 48114.85 (на 5 июня – 48114.85)

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