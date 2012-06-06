Азаров заверяет, что Украина полностью готова к Евро-2012

Премьер-министр Николай Азаров заверяет, что Украина полностью готова к началу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Послезавтра матчем в Польше начнется одно из крупнейших событий года – финальная часть чемпионата Европы по футболу. В субботу состоится первый матч в Украине - это будет долгожданный старт Евро-2012», - сказал Н.Азаров.

Он еще раз отметил, что спортивные соревнования такого уровня впервые проводятся в Украине за годы независимости, и поздравил украинцев с этим праздником.

Н.Азаров подчеркнул, что Украина выполнила все взятые на себя «настолько почетные, настолько сложные обязательства».

Он отметил, что Украина за два года подготовки к чемпионату во время работы его правительства, несмотря на сложный финансовый кризис, не отказалась от его проведения и сделала все для подготовки Евро-2012.

«В целом подготовку к чемпионату, без преувеличения, можно считать большой организационной и технической победой украинских специалистов. За два года мы построили столько, сколько не строили 20 лет до этого. И, кстати, потратили мы на подготовку в шесть раз меньше, чем Польша, поскольку вынуждены были экономить, где можно. Это наш ответ на антиукраинскую кампанию, инспирированную внутренними и внешними оппонентами. Добро пожаловать в Украину. Мы открыты и заинтересованы, чтобы мир оценивал нас объективно. Собственными глазами убедитесь, какая у нас страна, какие у нас ценности, какие надежды, какие возможности и какие перспективы. Мы сделали все, чтобы все команды и каждый болельщик получили в Украине комфорт и безопасность. Мы сделали все необходимое, теперь дело за спортсменами», - подчеркнул Н.Азаров.