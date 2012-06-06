Порошенко ожидает подписания Соглашения об ассоциации с ЕС после выборов в ВР

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко ожидает подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включающего создание зоны свободной торговли, после проведения в Украине выборов в Верховную Раду осенью текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Сто процентов, что Соглашение об ассоциации до выборов подписано не будет… Консенсусная позиция Европейского Союза в том, что проведение честных и прозрачных выборов является абсолютно необходимым условием подписания Соглашения об ассоциации. Сегодня наиболее оптимистические сроки - это сразу после выборов перейти к процедуре подписания соглашения. И я думаю, что это будет хорошим вызовом для того, чтобы мобилизировать все силы общества и выполнить этот план», - сказал П.Порошенко.

При этом министр отметил, что работу над окончательным согласованием текста соглашения о зоне свободной торговли между Украины и ЕС планируется завершить в течение лета.

Как сообщал УНИАН, во время 15-го саммита Украина-ЕС, который состоялся в декабре 2011 года, лидеры Украины и Европейского Союза объявили о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации, целью которой является переход к политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

30 марта главы делегаций Украины и Европейского Союза парафировали Соглашение об ассоциации, включающее углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

При этом отмечалось, что отдельные моменты Соглашения в части создания ЗСТ еще будут уточняться и юридически согласовываться на протяжении нескольких месяцев.

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