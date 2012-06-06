Киев и Душанбе разрешили спорные вопросы по вступлению Таджикистана в ВТО – Порошенко

Киев и столица Таджикистана Душанбе сняли проблемные вопросы в переговорах по вступлению Таджикистана во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге журналистам министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

«Мною в ближайшее время будет подписан протокол, который подтверждает отсутствие претензий со стороны Украины при вступлении Таджикистана в ВТО», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что в ходе переговоров удалось достичь договоренности об открытии рынка Таджикистана для украинской продукции.

«Рынок Таджикистана был защищен для большинства украинских товаров пошлиной от 5 до 15%. Мы отработали протокол доступа на рынки и по большинству товаров эти ограничения сняли на взаимной основе», - сказал П.Порошенко.