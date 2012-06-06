Анонс на 7 июня

* Круглый стол на тему: «Перспективы развития автомобилестроительной отрасли Украины до 2020 года». Организатор - InvestUkraine («Единое инвестиционное окно» Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины) при поддержке SigmaBleyzer и участии Министерства экономического развития и торговли Украины. Будут презентованы основные положения Концепции Государственной целевой программы развития легкового автомобилестроения Украины на период до 2020 года, а также состоятся выступления и обсуждения с участием ведущих участников рынка отрасли. Участники: председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив, руководитель InvestUkraine Сергей Евтушенко, зам.министра экономического развития и торговли Украины Владимир Бандуров, представители Посольств Турции и Словакии, представители Ассоциации «УкрАвтопром», Deloitte, Проекта USAID, Tyco Electronics Ukraine, Peugeot Citroen Ukraine, руководители профильных организации в области автомобилестроения Украины и др.

* Состоится дискуссия о недвижимости M2Talks на тему: «3% ипотека - это реально?». Участники: Лев Парцхаладзе, председатель совета директоров Конфедерации строителей Украины, Сергей Волков, председатель правления ОАО «Агентства по рефинансированию жилищных кредитов», Сергей Кафтя, управляющий партнер компании Akvareli Development Holding, а также представитель Министерства регионального развития и строительства.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему: «Проведение реформ - новые инвестиционные возможности Украины». Сопредседатели рабочих групп представят наработки и предложения по совершенствованию условий ведения хозяйственной деятельности в Украине в сфере банковских и финансовых услуг, высоких технологий, электронного управления, энергетики, интеллектуальной собственности, промышленного производства, развития инфраструктуры, сельского хозяйства.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Каждый дом Киева должен иметь документально оформленную придомовую территорию! Объединениям совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительным кооперативам - придомовые территории по закону!». Пресс-конференция посвящена итогам первого в истории Киева пикетирования КГГА председателями правлений ОСМД, ЖСК города Киева против действий КГГА по земельным и другим вопросам жилищно-коммунальной сферы; обязательствам КГГА по решению поставленных вопросов. Инициатор и организатор - общественные организации «Ассоциация Территориальная громада», «Союз собственников жилья Дарницы» и «Союз собственников жилья Шевченковского района г. Киева»(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 407-52-73. www.sdedov.kiev.ua, smdedov@ukr.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Трудовой кодекс - рабский или сбалансированный?». Участники: первый зам.министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010гг., ведущий эксперт Центра Разумкова Розенко, председатель Комитета экономистов Украины, проректор Европейского университета Андрей Новак.

* Пресс-конференция на тему: "Кампания по дискредитации Украины: борьба за ресурсы". Участники: Евгений Копатько, социолог, основатель группы компаний «Research & Branding Group», Виталий Бала, политический эксперт, директор Агентства моделирования ситуаций, Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда им. Блейзера.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Крупнейший скандал на рынке телерекламы: кто и как считает рейтинги телеканалов Украины и почему этим цифрам нельзя верить?». В чьих интересах искажается реальная картина зрительских симпатий к программам телевизионных каналов Украины? Какова финансовая составляющая этой схемы? Кто зарабатывает на этом десятки миллионов долларов? Будут обнародованы результаты эксклюзивного расследования, подтверждающие существование преступной группы, длительное время манипулирующей зрительской аудиторией Украины, что привело к существенному изменению рейтингов телевизионных каналов. На основании данных расследования было подано заявление в правоохранительные органы. Участники пресс-конференции выступят с открытым обращением к руководителям крупнейших телевизионных групп Украины, Индустриальному Телевизионному Комитету, Национальной Раде по вопросам телевидения и радиовещания. В пресс-конференции примет участие Рудольф Кирнос, директор телеканала RU MUSIC (ул.Крещатик ,4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится пресс-брифинг руководства аэропорта «Борисполь» и компаний-партнеров проекта Sky Taxi на тему: "Sky Taxi: обновленный аэропорт получил европейский сервис такси". В брифинге примут участие руководители аэропорта «Борисполь» и компании «ОТП Лизинг» (VIP-сектор терминала «D»).

* Состоится акция протеста против нарушения трудовых и человеческих прав работников, которые работают на объектах Евро-2012. Организатор - Коалиция "Социальное движение".

* Круглый стол на тему: «Рынок РЕПО: международный опыт и Украина». Организатор - Ассоциация «Фондовое Партнерство» совместно с Международной Ассоциацией рынков капитала (ICMA) при поддержке НКЦПФР и проекта FinRep/USAID.

* Круглый стол на тему: "Реформирование пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (выход на пенсию раньше установленного возраста, пенсии за выслугу лет, "специальные" пенсии, другие пенсионные льготы). Организатор - Институт демографии и социальных исследований им.Птухи НАНУ совместно с Министерством социальной политики Украины.

* ЮРЛИГА проведет дискуссионную панель при участии Дмитрия Тевелева "За кофе с главой НКЦБФР" с онлайн трансляцией. Модератор:Николай Стеценко, управляющий партнер ЮФ Авеллум Партнерс. Темы: Проблемы и факторы, сдерживающие улучшение инвестиционного климата в Украине; Развитие отечественного фондового рынка: кто должен стать его вдохновителем, стимулятором и инициатором внедрения новых инструментов - рынок или НКЦБФР? Итоги работы фондового рынка в 2011г.; Планы и новации-2012: что еще будет сделано Комиссией для развития отечественного фондового рынка? и др.

* Под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка пройдет селекторное совещание с регионами страны по вопросам государственной политики в сфере градостроительства и реализации социальной инициативы Президента «Доступное жилье». Планируется подход к прессе.

* Состоится экономический форум с участием украинских и иностранных экспертов. Будет презентован проект «Новая экономика - новая страна» Партии Натальи Королевской «Украина - Вперед!». Участники: Наталья Королевская, лидер партии «Украина - Вперед!», председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Тибор Драшкович, правительственный комиссар государственной реформы Венгрии, 2008-2009 гг, министр юстиции Венгрии, Игорь Бураковский, руководитель института экономических исследований и политических консультаций; Михаил Хазин, российский экономист, руководитель компании экспертного консультирования «Неокон»; Евгений Ленг, председатель правления «Укрзернопромагро», Игорь Уманский, экономист, и.о.министра финансов Украины 2009-2010 гг; Тарас Кутовой, управляющий директор, руководитель представительства "А1" в Украине.

* Государственное агентство лесных ресурсов Украины проведет пресс-тур на тему: «Электронный учет древесины заработал по всей Украине». Участники: председатель Госагентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец, начальники облуправлений лесного и охотничьего хозяйства, руководители государственных лесохозяйственных предприятий. В рамках пресс-тура состоится презентация программы учета древесины на нижних и промежуточных складах, ознакомление с технологическими процессами, практическая демонстрация работы сотрудников лесничеств по приему, отпуску и реализации древесины.

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