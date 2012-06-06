Курс НБУ на 07.06.2012

Официальный курс НБУ на 07.06.2012 100 USD – 799.2500 (на 6 июня – 799.2500) 100 EUR – 997.8636 (на 6 июня – 993.3878) 10 RUR – 2.4376 (на 6 июня – 2.4074)

Официальный курс НБУ на 07.06.2012 100 USD – 799.2500 (на 6 июня – 799.2500) 100 EUR – 997.8636 (на 6 июня – 993.3878) 10 RUR – 2.4376 (на 6 июня – 2.4074) Учетные курсы банковских металлов на 07.06.2012 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 130537.51 (на 6 июня – 124083.56) 961 XAG 10 Серебро – 2346.60 (на 6 июня – 2188.35) 962 XPT 10 Платина – 116850.35 (на 6 июня – 111575.30) 964 XPD 10 Палладий – 49793.28 (на 6 июня – 48114.85)

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