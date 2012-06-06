ТОП-10 (6 июня)

Госстат в мае зафиксировал дефляцию 0,3%

Цены производителей промпродукции в мае выросли на 0,2%

На Чикагской бирже начали торговать украинской пшеницей

В Украине повысят пошлины на импортные автомобили

Строительство завода по фабрикации ядерного топлива в Украине начнется осенью

ФГИУ в январе-мае получил от приватизации 5,1 млрд грн - 51% годового плана

Общий фонд госбюджета в январе-мае перевыполнен по доходам на 0,6%

Уже зарегистрировано 5,1 тыс. желающих взять ипотеку под 3%

Эксперт: из-за затяжного падения украинского рынка акций инвесторы не хотят заключать сделки

Еврокомиссия предлагает новые меры предупреждения банковских кризисов

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Госстат в мае зафиксировал дефляцию 0,3%

В Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года — на 0,5%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Согласно сообщению, основное снижение цен в мае против апреля произошло на молоко, сыр и яйца — на 7,1% (в мае 2012 к маю 2011 — рост 5,3%), в том числе молоко подешевело — на 3,2% (рост 2,8%), сыр и творог — на 1,3% (рост 7,2%), а яйца — на 32,4% (рост — 2,8%). Также зафиксировано снижение цен на овощи — на 1,8%(снижение цена — на 59,3%) и сахар — на 1,5% (снижение цен — на 35,7%).

При этом в прошлом месяце зафиксирован рост цен на фрукты — на 3,7% (снижение цен — 9,1%), на алкогольные напитки, табачные изделия — на 0,7% (рост цен — 7,9%), а также фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование — на 0,5% (рост цен — 4,3%).

Как сообщал УНИАН, в апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза — до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

По информации Госстата, в Украине в апреле этого года против марта 2012 г. цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. – 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

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Цены производителей промпродукции в мае выросли на 0,2%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в мае по сравнению с апрелем 2012 года составил 0,2%, с декабрем 2011 года – 5%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с маем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 4,3%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в мае снизились на 1,3%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 2,5%, в том числе в добыче нефти - на 6,5%, добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 2,3%. В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических цены уменьшились на 0,1%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,5%. Наибольший рост цен (на 4,5%) наблюдался в химическом производстве, на 0,6-0,4% - в производстве продуктов нефтепереработки, другой неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий. В то же время в производстве кокса, транспортных средств и оборудования, обработке древесины и производстве изделий из нее, текстильном производстве; производстве одежды, меха и изделий из меха цены снизились на 1,8-0,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 0,6%, в т.ч. в производстве масла и животных жиров - на 2,8%, напитков - на 1,3%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,3%, мясных продуктов - на 0,2%. При этом произошло снижение цен на продукцию (на 2,3-0,4%) в производстве чая и кофе, сахара, какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, молочных продуктов.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 0,1%, за счет удешевления электроэнергии.

Напомним, цены производителей промпродукции в апреле 2012 года против марта выросли на 3,7%, против декабря 2011 года — на 4,8%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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На Чикагской бирже начали торговать украинской пшеницей

Чикагская биржа с 6 июня вводит новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.

Об этом сообщил УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одесса, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.

Эксперты позитивно оценивают эту новацию, отмечая, что это позволит сформировать реальную цену на украинское зерно.

Старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко согласна, что положительный момент в появлении нового инструмента состоит в том, что он сделает ценообразование более прозрачным и понятным для отечественных производителей и трейдеров, а также для аналитиков, покрывающих деятельность торгующихся на бирже сельхозкомпаний. Кроме того, сельхозкомпании (производители и трейдеры) могут заинтересоваться хеджированием позиций или их торговлей, учитывая отсутствие фьючерсов на сельхозпродукцию в Украине.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует производство зерна в Украине в текущем году в объеме 47,2 млн тонн, из которых на экспорт можно будет отправить 22-25 млн тонн зерна.

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В Украине повысят пошлины на импортные автомобили

Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сообщил сегодня на брифинге.

«Решение комиссией принято, но сейчас проводятся соответствующие консультации с нашими крупнейшими торговыми партнерами, по завершению которых решение будет оглашено», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что на сегодняшний день есть все основания для увеличения пошлин.

«На сегодняшний день все основания для того, чтобы таким образом защищать рынок в Украине, есть. Почему украинские производители и украинский рынок должны быть защищены 6-10% пошлиной и это кого-то волнует, те же производители в России защищены 25% пошлины и успешно развивают свою промышленность и это никого не волнует», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что в Украине три последних года существенно сокращается производство автомобилей, в результаты чего потеряно более 12 тыс. рабочих мест, резко растет доля продукции иностранного производства.

«Кстати, доля импортных автомобилей в дефиците платежного баланса составляет значительную часть, и не реагировать на это мы не можем», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года ведущие украинские автопроизводители и Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» выступали за ограничение импорта автомобилей, считая, что на сегодняшний день в отрасли сложилась критическая ситуация.

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Строительство завода по фабрикации ядерного топлива в Украине начнется осенью

Москва. Строительство завода по фабрикации ядерного топлива в Украине начнется осенью текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-президент российской компании «ТВЭЛ» Василий Константинов в кулуарах международного форума «Атомэкспо-2012».

«Что касается начала строительства, то мы надеемся начать земельные работы уже осенью этого года, возможно ближе к зиме. Начнем с создания защитного барьера», - сказал В.Константинов.

Говоря о механизме финансирования строительства, В.Константинов сообщил, что на 30% оно будет осуществляться за счет акционеров предприятия (Государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» – УНИАН), а остальные 70% будут привлекаться в виде кредитов. По его словам, соответствующее решение было принято в ходе последней встречи главы «Росатома» Сергея Кириенко и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко. «На первом этапе строительства мы используем собственные средства, а потом будем смотреть на объем работ, график их выполнения и будем принимать решение по заемным средствам. Пока очень сложно говорить с точностью до гривны о конечной стоимости строительства», - сказал В.Константинов и добавил: «В вопросе стоимости строительства завода мы стараемся держаться в тех рамках, которые были установлены в нашем конкурсном предложении. Как вы знаете, конечная наша цель — это создание в Украине цикла от производства порошка до сборки ТВС, кроме того, что мы будем поставлять циркониевые комплектующие, и стоимость создания этого комплекса нами просчитана. Но нужно учитывать, что нам необходимо около 10% от стоимости строительства вложить в создание инфраструктуры в Смолино, того поселка, где будет строиться завод».

При этом он отметил, что конечная стоимость строительства завода во многом зависит от украинской стороны. «Это все-таки больше лежит на наших украинских партнерах, тут мы, чем можем, тем поможем, и постараемся вместе сработать в лучшую сторону», - добавил вице-президент «ТВЭЛ».

Как сообщал УНИАН, в конце января этого года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины согласовала технико-экономическое обоснование строительства завода по фабрикации ядерного топлива.

Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении «ТВЭЛ» подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Завод планируется разместить на площадке в пгт. Смолино (Кировоградская область).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

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ФГИУ в январе-мае получил от приватизации 5,1 млрд грн - 51% годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе-мае т.г., по оперативным данным, получил от приватизации 5,1 млрд грн, что составляет 51% годового плана поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

За этот же период от аренды госимущества ФГИУ получил 420,6 млн грн (51% годового плана).

Фонд также получил в январе-мае т.г. 17 млн грн (6,2% годового плана) поступлений от дивидендов.

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 660 млн грн.

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Общий фонд госбюджета в январе-мае перевыполнен по доходам на 0,6%

Помесячной росписью доходов общего фонда государственного бюджета Украины на январь-май 2012 года предусмотрены поступления в размере 114,446 млрд грн, при этом, по оперативным данным, фактически в январе-мае в общий фонд госбюджета поступило 115,094 млрд грн. Перевыполнение плана составило 0,6%.

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Также сообщается, что в январе-мае т.г. обеспечено возмещение налога на добавленную стоимость на сумму 19,159 млрд грн (при плане 19,075 млрд грн), в том числе в автоматическом режиме - 10,39 млрд грн.

По данным Госказначейства в специальный фонд госбюджета за январь-май 2012 г. поступило 18,284 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местных бюджетов).

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9% и курса - 8 грн за один доллар.

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Уже зарегистрировано 5,1 тыс. желающих взять ипотеку под 3%

В Украине на 1 июня текущего года зарегистрировались 5,1 тыс. желающих поучаствовать в программе удешевленной ипотеки для приобретения жилья.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, на 1 июня для участия в программе по удешевлению кредитов на приобретение доступного жилья зарегистрировались пять тысяч сто граждан.

«К реализации в рамках программы определено 68 жилых объектов, в которых три тысячи триста одиннадцать квартир. Распорядителям бюджетных средств низшего уровня - непосредственным исполнителям программы, доведены бюджетные средства. То есть, условия созданы, и объем работы для начала достаточно значительный », - сказал он.

Н. Азаров высказал неудовлетворение темпами заключения кредитных соглашений.

Он потребовал от министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка и министра финансов Юрия Колобова обеспечить ежедневный мониторинг выполнения программы доступного кредитования жилья для граждан и ежедневных результатов в виде заключенных договоров.

«Обращаю внимание министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Близнюка и Министра финансов Колобова, что подписать бумаги и передать их исполнителям - это не завершение вашей работы и вашей ответственности. Процесс надо ежедневно жестко контролировать. Потому что это новое и сложное дело. А «на кону» - поддержание темпов жилищного строительства. И, что важнее - доверие людей. Я требую ежедневного мониторинга выполнения программы доступного кредитования и ежедневных практических результатов», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, на 31 мая т.г. около 4,5 тыс. граждан Украины изъявили желание получить ипотечный кредит, 2,1 тыс. граждан начали подбирать для себя квартиры у застройщиков и готовить документы, необходимые для получения дешевых кредитов.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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Эксперт: из-за затяжного падения украинского рынка акций инвесторы не хотят заключать сделки

Затяжное падение отечественного фондового рынка крайне негативно сказалось на желании инвесторов заключать сделки.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

Он подчеркнул, что общий объем торгов на фондовом рынке Украинской биржи по итогам среды, 6 июня, составил всего 37,2 млн грн. Торги на Украинской бирже в этот день характеризовались обвальным падением индекса. Все бумаги индексной корзины Украинской биржи, за исключением акций «Укрнафты» (+0,35%), завершили день с потерями. В целом UX снижается уже пятую сессию подряд, и общее падение индикатора за этот период составило 20,02%.

По словам С.Белясова, "характер сессии на отечественном рынке акций в среду кардинально отличался от хода торгов на ведущих зарубежных площадках, где преобладали покупки. Уставшие от негатива зарубежные инвесторы вели себя иррационально: откупали подешевевшие накануне бумаги, мало обращая внимания на выходящую сегодня макростатистическую отчетность, носившую негативный характер. Инвесторов не напугали ни пересмотр динамики ВВП еврозоны за 1-й квартал 2012 года, ни снижение промышленного производства в Германии за апрель сильнее прогнозов".

Как считает аналитик, выступление главы ЕЦБ Марио Драги европейские инвесторы встретили с долей скептицизма. Глава ЕЦБ отметил нарастание экономических рисков в регионе, при этом пообещал продолжать снабжать банковский сектор еврозоны ликвидностью в неограниченном размере.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 июня, обвалился на 7,09% – до 866,11 пункта.

Индекс ПФТС снизился на 7,03% – до 359,98 пункта.

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Еврокомиссия предлагает новые меры предупреждения банковских кризисов

Европейская комиссия приняла новые меры для предупреждения и лучшего урегулирования ситуации в проблемных банках в будущем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие предложения были одобрены сегодня.

Пресс-служба Еврокомиссии отметила, что последний финансовый кризис в Европе продемонстрировал недостаточность механизмов у стран-членов для разрешения ситуации в проблемных банках.

Так, по данным Еврокомиссии, для преодоления банковского кризиса в период с октября 2008 года по октябрь 2011 года Еврокомиссия одобрила предоставление государственной помощи банкам на сумму в 4,5 трлн евро, или 37% ВВП ЕС.

“Это предупредило падение банков и крах экономики, однако увеличило нагрузку на плательщиков налогов с ухудшением государственных финансов и не смогло дать ответа на вопрос, как решать проблемы крупных трансграничных банков”, - отмечает пресс-служба.

Новые предложения Еврокомиссии направлены на расширение полномочий стран-членов на вмешательство в деятельность банков для предупреждения или урегулирования кризисных ситуаций, а также на обеспечение того, чтобы решение проблем банков обеспечивалось не за счет средств плательщиков налогов, а за счет средств владельцев и кредиторов соответствующих банковских учреждений.

Предложения Еврокомиссии предусматривают три вида средств – для предупреждения, раннего вмешательства и решения проблем.

В рамках предупреждения кризисов предложения предусматривают обязать банки разработать планы восстановления на случай резкого ухудшения их финансовой ситуации; обязать правительства разработать планы решения проблем банков, которые утратили жизнеспособность; обязать правительства стран-членов в случае выявления проблем в возможном разрешении кризисных ситуаций отдельных банков во время осуществления планирования требовать от таких банков изменить их юридическую операционную структуру; предоставить возможность финансовым группам принимать внутренние соглашения для ограничения развития кризиса среди всей финансовой группы и быстрого усиления финансовой стабильности группы в целом.

В рамках раннего вмешательства предложения Еврокомиссии предусматривают возможность органам власти вмешиваться в деятельность отдельных банков с целью предупреждения кризиса при выявлении несоответствия банковского учреждения требованиям по капитализации или при подозрении на несоответствие таким требованиям.

Предложения Еврокомиссии предусматривают, что органы власти могут требовать от банков применения мер, определенных в их планах противодействия кризисам, требовать созыва срочного собрания акционеров для принятия срочных решений, требовать от банков создания планов реструктуризации долгов перед кредиторами.

Кроме того, предложения предусматривают предоставление права наблюдательным органам назначать специального управляющего в банки на ограниченный срок времени при выявлении значительного ухудшения финансового состояния банковского учреждения. Главной задачей такого управляющего является восстановление финансовой ситуации банка.

Еврокомиссия также предлагает, что в случае если предупредительные мероприятия и меры раннего вмешательства не дадут результатов, соответствующие органы власти могут одобрить решение относительно применения мер по решению проблем. Для этого будут применяться разработанные в странах-членах планы по разрешению проблем, которые будут предоставлять право органам власти вмешиваться в права акционеров и кредиторов с целью обеспечения финансовой стабильности соответствующих банковских учреждений, прав вкладчиков и налогоплательщиков.

Среди основных мер для решения проблем – продажа бизнеса; разделение бизнеса, путем выделения хороших активов в новый банк, который впоследствии будет выставляться на продажу, и ликвидации старого банка с плохими активами; выведение из банка плохих активов; рекапитализация банка за счет акционеров и уменьшения требований кредиторов.

Новые предложения Еврокомиссии также предусматривают усиление сотрудничества наблюдательных банковских органов стран-членов с целью лучшего контроля за деятельностью трансграничных банков.

Кроме того, предложения предусматривают создание специального фонда для решения проблем, который в странах-членах в течение 10 лет должен достигнуть суммы в 1% имеющихся депозитов в банках. Средства этого фонда будут использоваться в случае проблем в банковских учреждениях, которые не удалось решить путем предупреждения или раннего вмешательства.

Проект Директивы, одобренной Еврокомиссией, будет передан на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС.

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