ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Верховная Рада взялась за оффшоры» пишет: Украина снова попытается в одностороннем порядке денонсировать действующее с 1982 года соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения…

http://delo.ua/ukraine/verhovnaja-rada-vzjalas-za-offshory-178948/

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Также «Дело» в публикации «Индекс украинских акций совершил в среду пике» пишет: украинские акции продолжили дешеветь в среду. "Голубые фишки" Украинской биржи потеряли более 7% на разочаровывающих макроэкономических данных из Европы…

http://delo.ua/finance/indeks-ukrainskih-akcij-sovershil-v-sredu-pike-178939/

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«Дело» в публикации «В Литве закрыли «МММ-2011» пишет: в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды Сергея Мавроди были задержаны пять человек. В их действиях обнаружены признаки мошенничества и легализации незаконно приобретенного имущества…

http://delo.ua/world/v-litve-zakryli-mmm-2011-178947/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «В объезд ВТО», в котором пишет: Украина решилась на введение пошлин на импортные автомобили для защиты отечественных производителей. Правда, решение об этом до сих пор не публикуется, так как сейчас ведутся переговоры со странами-импортерами. Последние настаивают на введении квот, в этом случае обещают не жаловаться на действия Киева в ВТО. Однако в Минэкономики не согласились с данным предложением — риски Украины в случае введения ограничений невелики, отмечают юристы…

http://www.kommersant.ua/doc/1952998

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ценам дали пищу для падения», в котором пишет: впервые за последние 10 лет в Украине наблюдается среднегодовая дефляция - по итогам мая цены упали на 0,5%. Основной причиной столь длительного периода ценовой стабильности остается снижение стоимости продуктов питания. Эксперты отмечают, что непродолжительная дефляция способна увеличить покупательную способность украинцев, что положительно повлияет на рост экономики, однако длительное снижение цен окажет отрицательный эффект на производство. До конца года инфляция будет зависеть от цен на овощи и зерновые нового урожая…

http://www.kommersant.ua/doc/1953009

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Газета «Сегодня» в публикации «Евровалюта может снова подешеветь» пишет: на время чемпионата Европы по футболу курс покупки евро снова может упасть ниже 10 грн. из-за массовой сдачи валюты Фанами…

http://www.segodnya.ua/news/14389449.html

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Также «Сегодня» в публикации «Порошенко рассказал, как будет поднимать экономику» пишет: по словам министра, ряд мер уже разработан…

http://www.segodnya.ua/news/14389578.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство готовится использовать антикризисный опыт 2008 г.» пишет: с новым кризисом российские власти собираются бороться старыми методами…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1827736/prizraki_2008_goda

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Также «Ведомости» в публикации «Еврокомиссия: Россия — потенциальный нарушитель обязательств перед ВТО» пишут: неизбежный член ВТО, Россия все еще остается страной, принимающей множество мер для ограничения торговли, предупреждает Еврокомиссия в очередном мониторинге. За последние восемь месяцев Россия запретила импорт живых животных из ЕС (свиней, овец, коз, крупного рогатого скота); продолжает поддержку автомобильной промышленности, ограничивая доступ иностранных компаний к госзакупкам и намереваясь ввести утилизационный таможенный сбор; комиссия Таможенного союза установила сезонные импортные пошлины на некоторые виды сахара, добавила в список товаров, торговля которыми подлежит ограничению или запрету, пресноводную рыбу. Всего с октября 2011 г. Еврокомиссия насчитала 12 введенных Россией ограничений, еще пять находится в стадии подготовки…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1827734/rossiya_pod_nablyudeniem

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Издание «Известия» в публикации «Российские виноделы обещали остановить производство фруктового и ликерного вина» пишет: из-за изменений правил лицензирования производство этой продукции станет невыгодным…

http://izvestia.ru/news/526734

(УНИАН)