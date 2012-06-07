Коморовский завтра перед открытием Евро-2012 планирует провести переговоры с Януковичем

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский завтра, 8 июня, перед торжественным открытием финальной части чемпионата Европы по футболу планирует провести переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, согласно сообщению пресс-службы Б.Коморовского, встреча президентов запланирована за 2,5 часа до начала первого матча Евро-2012, который главы государств также планируют посмотреть.

"Встреча запланирована на 15.30", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что вчера Б.Коморовский провел трехчасовое совещание с экспертами и политиками, которые, в частности, занимаются вопросами Украины.

"Тема Украины является очень важной для Польши. Президент активно привлечен к приближению украинцев к ценностям западного мира", - сказала пресс-секретарь главы Польского государства Анна Тшаска-Вечорек.

Она отметила, что "одной из очень важных тем" в польско-украинских отношениях является дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

В пресс-службе Б.Коморовского также напомнили, что он вместе с В.Януковичем также планирует присутствовать на закрытии Евро-2012 в Киеве 1 июля.

Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский с момента ареста Ю.Тимошенко в августе прошлого года призывает В.Януковича внести изменения в законодательство, которые бы сделали невозможным уголовное преследование политиков за политические решения, отмечая, что эта практика не отвечает стандартам Европейского Союза, к которому хочет присоединиться Украина.

В свою очередь, представители украинской власти считают правомерным осуждение Ю.Тимошенко, провластное парламентское большинство несколько раз отказывалось принимать соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коморовский: давайте не будем оставлять Украину, потому что уйдет на Восток