Путин возглавил российскую часть Украинско-Российской межгосударственной комиссии

Президент России Владимир Путин своим указом обновил состав российской части Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента РФ.

В.Путин, в соответствии с документом, возглавил российскую часть комиссии.

Заместителем председателя, главой комитета по вопросам экономического сотрудничества назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, секретарем - руководитель Администрации Президента Сергей Иванов.

Кроме того, председателем российской части подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества стал министр образования и науки Дмитрий Ливанов, председателем по международному сотрудничеству назначен глава МИД РФ Сергей Лавров, а председателем российской части подкомитета по вопросам безопасности - глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков.

Урегулирование вопросов деятельности Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины Президент России поручил статс-секретарю - заместителю главы МИД РФ Григорию Карасину.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что проведет встречу с Президентом РФ В.Путиным в рамках заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Следующая Межгосударственная комиссия на уровне президентов запланирована на 12 июля. Скорее всего, она состоится в Крыму», - сказал В.Янукович.