Контроль на внутренних границах Шенгенской зоны могут восстановить

Министры внутренних дел стран Европейского Союза приняли решение, которое дает возможность странам-членам возобновлять пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны на период до шести месяцев с возможными последующим продлением на такой же период при условии невозможности обеспечить надлежащий контроль на каком-то из участков из-за чрезвычайных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании в Люксембурге.

Представители Европарламента подвергли критике такое решение министров.

Так, вице-президент группы народных партий в Европарламенте Манфред Вебер (Германия) и докладчик по этому вопросу Карлос Коэльо (Португалия) в комментарии, переданном УНИАН, отметили, что свобода передвижений является фундаментальным правом европейских граждан.

“Парламент не намерен поставить под сомнение компетенцию стран-членов в вопросах, которые касаются обеспечения общественной безопасности и порядка. Однако, закрытие границ, которые были открытыми до сих пор, является вопросом, который касается Европы в целом. В таком случае европейские институты должны быть включены в процесс принятия решений. Иначе мы раскроем очень широко двери для популизма”, - подчеркнули депутаты.

Свое несогласие с решением Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС, которое предусматривает внесение изменений в Шенгенский механизм оценки и мониторинга, выразила и Конференция президентов Европарламента.

“Европейский парламент глубоко разочарован односторонним и контрпроизводительным поведением Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС сегодня. Это решение не уважает полномочий парламента и является шагом в неправильном направлении относительно Шенгена”, - заявил президент Европарламента Мартин Шульц.

Он отметил, что, несмотря на решение министров, Европарламент продолжит работу над вопросом изменения Шенгенских соглашений, а также будет настаивать на том, чтобы датское президентство в ЕС объяснило свою позицию по этому вопросу во время сессии Европарламента в Страсбурге на будущей неделе.