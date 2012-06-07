Анонс на 8 июня

* Состоится пресс-ланч по итогам Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Вопросы: обращение КСУ к Генпрокурору Украины о грубых нарушениях градостроительного законодательства Украины органами местного самоуправления; состояние реализации инициатив Президента Украины по увеличению строительства доступного жилья. Новая нормативная база работы программы «Доступное жилье» и др.. Участники: председатель Совета директоров КСУ Лев Парцхаладзе; зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь Лысов; народный депутат Украины Михаил Полянчич; ген.директор ООО «ОМОКС» Алексей Кулагин, директор компании «Пагода» Клавдия Бондарева.

* Состоится церемония торжественного спецгашения марок, которые вводятся в обращение перед началом в Украине футбольного чемпионата: марка «УЕФА Евро 2012» (логотип) и марка «УЕФА Евро 2012» (арены 2012). В церемонии примут участие руководители «Укрпочты», представители власти, видные филателисты, украинский футболист Владислав Ващук.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто «заказал» «АЭРОВИЗ»?» При активном участии высших чиновников профильного министерства в настоящее время осуществляется план окончательной ликвидации и захвата бизнеса одной из крупнейшей авиакомпаний Украины на рынке международных перевозок самолетами АН-12 «АЭРОВИЗ». Сорваны рейсы для миротворческой миссии в рамках решений Совета Безопасности ООН и другие важные международные контракты, продолжается работа по ликвидации уникальной производственно-технологической базы компании по техобслуживанию парка самолетов АН-12. Блокада кампании не прекращена и по сей день. Кто стоит за уничтожением кампании «АЭРОВИЗ», каковы возможные последствия для Украины, как авиационного государства? Участники: представители авиакомпании, правозащитники, заместитель президента Международного Центра внедрения программ ЮНЕСКО, лидер Всеукраинского Трудового Движения «Солидарность» Виктор Горобчук.

* Состоится встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова с экспертами-экономистами для обсуждения вопросов импортозамещения.

* Пресс-конференция директора Департамента налогообложения физических лиц Вячеслава Бусарева на тему: "Итоги кампании "Декларирование - 2012".

* Пресс-конференция на тему: «Ослабление европейской валюты: причины, последствия для Украины». Участники: экономист Виктор Лисицкий; экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко, финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

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