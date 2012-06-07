Курс НБУ на 08.06.12

Официальный курс НБУ на 08.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 7 июня – 799.2500) 100 EUR – 1006.6554 (на 7 июня – 997.8636) 10 RUR – 2.4827 (на 7 июня – 2.4376)

Официальный курс НБУ на 08.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 7 июня – 799.2500) 100 EUR – 1006.6554 (на 7 июня – 997.8636) 10 RUR – 2.4827 (на 7 июня – 2.4376) Учетные курсы банковских металлов на 08.06.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 129538.44 (на 6 июня – 130537.51) 961 XAG 10 Серебро – 2340.20 (на 6 июня – 2346.60) 962 XPT 10 Платина – 116770.43 (на 6 июня – 116850.35) 964 XPD 10 Палладий – 49953.13 (на 6 июня – 49793.28)

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