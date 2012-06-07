ТОП-10 (7 июня)

Янукович заявляет, что в Украине решена проблема с возмещением НДС

ВР урегулировала вопрос возврата денег вкладчикам Сбербанка СССР и Укргосстраха

Минэкономразвития предлагает повысить ввозную пошлину на автомобили с 10% до 25%

Moody's понизило рейтинг “Райффайзен Банка Аваль”

ВР ратифицировала Конвенцию Совета Европы по предотвращению подделки медпродукции

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение об авансе за транзит газа - Миллер

Украина погасила 1 млрд долл. по кредиту ВТБ

Цены на молоко и молочные продукты будет регулировать государство

Минфин на аукционе в четверг привлек в госбюджет 0,6 млрд грн

Депутаты ввели процедуру электронных госзакупок

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Янукович заявляет, что в Украине решена проблема с возмещением НДС

Президент Виктор Янукович заявляет, что в Украине практически решена проблема с возмещением предприятиям налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«У меня уже практически нет очередей из представителей бизнеса», - сказал Президент, отметив, что проблема с возмещением НДС почти преодолена, и остались лишь частные случаи.

Вместе с тем он заметил, что у тех предприятий, которые соблюдают все нормы украинского законодательства, проблем с возмещением НДС нет.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2012 года экспортерам возмещен налог на добавленную стоимость на сумму 13,4 млрд грн, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11,1 млрд грн).

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ВР урегулировала вопрос возврата денег вкладчикам Сбербанка СССР и Укргосстраха

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон "О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 268 народных депутатов из 418 зарегистрированных в сессионном зале.

На основании этого закона устанавливаются обязательства государства перед гражданами Украины, которые в результате обесценивания утратили денежные сбережения, помещенные в период до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги, приобретенные в учреждениях Сберегательного банка СССР, которые действовали на территории Украины, в том числе облигации Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР.

Компенсации подлежат также денежные сбережения граждан Украины, помещенные в учреждения Сберегательного банка Украины и бывшего Укргосстраха на протяжении 1992 - 1994 годов и которые находились на счетах указанных учреждений не менее одного полного календарного года в период 1992 - 1995 годов.

Действие закона распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые по состоянию на 2 января 1992 года имели сбережения в учреждениях Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, действовавших на территории Украины.

Компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится, начиная с 1997 года в денежной форме за счет средств государственного бюджета Украины и в других формах в соответствии с законодательством.

Компенсация потерь от обесценивания денежных сбережений, помещенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги, приобретенные в таких учреждениях, проводится их владельцам в наличной или безналичной форме через учреждения Ощадного банка Украины после внесения в информационно-аналитическую систему “Реестр вкладчиков сбережений граждан” сведений о них, необходимых для идентификации вкладчика во время открытия счета. Обслуживание граждан, связанное с внесением указанных сведений, осуществляется бесплатно.

Средства для компенсации сбережений граждан определяются в госбюджете Украины отдельной статьей.

Порядок проведения компенсации, в том числе перечисление денег, предусмотренных в государственном бюджете Украины, учреждениям Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха определяется Кабинетом министров Украины.

Кабмин может привлекать для проведения компенсационных выплат внебюджетные средства, в том числе средства, привлеченные в госбюджет через специальные налоги, установленные законами Украины, а также от осуществления операций с государственными ценными бумагами.

Погашение восстановленных сбережений граждан, помещенных в ценные бумаги, осуществляется на общих основаниях в соответствии с суммами, определенными в госбюджете.

Сбережения возвращаются поэтапно, в зависимости от суммы вклада в пределах средств, предусмотренных для этого государственным бюджетом на текущий год. Перечень групп вкладчиков и порядок проведения выплат проиндексированных денежных сбережений, а также объем выплат, в пределах средств, предусмотренных госбюджетом, устанавливаются правительством.

В случае смерти вкладчика наследники или другие лица, представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или общественных организаций, которые взяли на себя организацию похорон, могут при условии предъявления сберегательной книжки или страхового свидетельства вкладчика и свидетельства о его смерти получить в учреждениях Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха по местонахождению вклада или страхового взноса часть проиндексированного вклада или страхового взноса для организации похорон и проведения необходимых в соответствии с национальными традициями поминально-ритуальных мероприятий, размер которой определяется Кабмином, но не меньше размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме некоторых положений, которые вступают в силу 1 января 2013 года.

Переходными положениями закона также предусмотрено, что в 2012 году в случае смерти вкладчика наследники или другие лица, представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или общественных организаций, которые взяли на себя организацию похорон, могут при условии предъявления сберегательной книжки или страхового свидетельства вкладчика и свидетельства о его смерти получить в учреждениях Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха по местонахождению вклада или страхового взноса часть проиндексированного вклада или страхового взноса, размер которой определяется Кабинетом министров, для организации похорон и проведения необходимых в соответствии с национальными традициями поминально-ритуальных мероприятий.

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Минэкономразвития предлагает повысить ввозную пошлину на автомобили с 10% до 25%

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает пересмотреть ставки ввозной пошлины на автомобили - с 10% до 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника управления развития отраслей промышленности Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Горник в ходе круглого стола «Перспективы развития автомобилестроения Украины до 2020 года» в четверг.

«Мы хотим предложить инициирование Украиной пересмотр связанных ставок ввозной пошлины перед Всемирной организацией торговли с 10% - до 25% на импорт автомобилей мировых производителей», - сказал В.Горник.

По его словам, данное повышение, которое в скором времени планируется передать на рассмотрение Кабинета министров, является одной из мер по развитию автомобилестроения в Украине, предусмотренной концепцией развития отрасли.

В.Горник также сообщил, что среди других мероприятий в поддержку украинского автопрома — льготы по уплате налога прибыль, а также создание механизма утилизации старых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июня, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сообщил, что Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.

При этом он отметил, что на сегодняшний день есть все основания для увеличения пошлин.

Также в мае этого года ведущие украинские автопроизводители и Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» выступали за ограничение импорта автомобилей, считая, что на сегодняшний день в отрасли сложилась критическая ситуация.

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Moody's понизило рейтинг “Райффайзен Банка Аваль”

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов и необеспеченного долга “Райффайзен Банк Аваль” в национальной валюте с Ba1 до Ba3. Прогноз рейтинга “негативный”.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Moody's.

Согласно предоставленной информации, рейтинг финансовой устойчивости банка понижен с D- до E+.

Также понижен рейтинг дочерней компании банка “Райффайзенг лизинг Аваль” по национальной шкале с Aa1.ua до Aa2.ua.

"Рейтинговые действия отражают сокращение способности материнского Raiffeisen Bank International (RBI) предоставить поддержку украинской дочке, а также в сочетании со значительной подверженностью дочки украинскому суверенному риску", - говорится в сообщении.

Агентство добавляет, что вложения «Райффайзен Банка Аваль» в гособлигации Украины составляют 120% от его капитала первого уровня.

Moody's считает, что существует небольшая вероятность любого движения вверх рейтингов «Райффайзен Банка Аваль» и «Райффайзен Лизинг Аваль» в ближайшей перспективе, если не будет существенного улучшения в операционной среде банка и его материнской группы.

Рейтинги банков могут быть понижены, если в результате ухудшения операционной среды в Украине будет увеличиваться давление на качество активов и капитализацию. Понижение рейтингов RBI будет также иметь негативные последствия для рейтинга украинских дочерних компаний.

Как сообщал УНИАН, Moody's на прошлой неделе понизило кредитные рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» с «Вa3» до «В2», «Приватбанка» - c «Вa3» до «В1».

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 50,803 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 29,181 млрд грн, обязательства - 44,382 млрд грн, уставный капитал - 3,003 млрд грн, собственный капитал - 6,421 млрд грн.

Прибыль «Райффайзен Банк Аваль» в первом квартале 2012 года составила 10,609 млн грн.

Австрийская группа «Райффайзен» владеет 96,18% акций «Райффайзен Банк Аваль».

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ВР ратифицировала Конвенцию Совета Европы по предотвращению подделки медпродукции

Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию Совета Европы по предотвращению подделки медицинской продукции и подобных преступлений, которые угрожают здравоохранению.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 314 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Конвенция касается медицинской продукции, независимо от того, защищена она правами интеллектуальной собственности или нет, или независимо от того, патентованная она или нет, в том числе аксессуаров, предназначенных для использования вместе с устройствами медицинского назначения, а также активных веществ, эксципиентов, частей и материалов, предназначенных для использования в производстве медицинской продукции.

Согласно конвенции, каждая сторона принимает необходимые законодательные и другие меры для признания преступлением по своему национальному законодательству преднамеренного изготовления поддельной медицинской продукции, активных веществ, эксципиентов, частей, материалов и аксессуаров. Подписанты документа принимают необходимые законодательные и другие меры для признания преступлением по своему национальному законодательству преднамеренно осуществленной поставки или предложения по поставке, в том числе посредничества, торговли, в том числе хранения на складе, импорта и экспорта поддельной медицинской продукции, активных веществ, эксципиентов, частей, материалов и аксессуаров.

Также конвенцией предусмотрено, что каждая сторона принимает необходимые законодательные и другие меры для установления юрисдикции над любым преступлением, установленным в соответствии с этой конвенцией, если преступление совершено на ее территории или на борту корабельного судна под флагом этой стороны, на борту воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с законодательством этой стороны, или одним из ее граждан или лицом, постоянно проживающим на ее территории.

Каждая сторона принимает необходимые законодательные и другие меры для обеспечения возможности привлечения к ответственности юридических лиц за преступления, установленные в соответствии с этой конвенцией, которые совершены в их пользу любым физическим лицом, действовавшим лично или в составе органа юридического лица и занимавшим руководящую должность в рамках этого юридического лица.

Кроме того, подписанты документа принимают законодательные и другие меры для обеспечения наказания за совершение преступлений, установленных в соответствии с этой конвенцией, эффективными, пропорциональными и убедительными санкциями, в том числе криминальными и некриминальными денежными санкциями, с учетом степени их тяжести. Эти санкции включают наказание, предусматривающее лишение свободы, что может стать причиной экстрадиции.

Каждая сторона принимает необходимые законодательные и другие меры для установления требований качества и безопасности медицинской продукции.

Конвенция предусматривает создание Комитета Сторон, который созывается Генеральным секретарем Совета Европы. Первое заседание Комитета проводится в течение года с момента вступления этой конвенции в силу для десяти государств, которые ее подписали и ратифицировали. Последующие заседания Комитета созываются по требованию по меньшей мере одной трети состава сторон или Генерального секретаря.

Парламентская Ассамблея Совета Европы, Европейский комитет по проблемам преступности, а также другие соответствующие межправительственные или научные комитеты Совета Европы назначают представителя в Комитет Сторон для содействия многосекторальному и многодисциплинарному подходу.

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«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение об авансе за транзит газа - Миллер

Москва. Подписано соглашение о предоставлении «Газпромом» аванса в размере 2 млрд долл. НАК «Нафтогаз Украины» за транзит газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Подписано соглашение о предоставлении «Газпромом» аванса в размере 2 млрд долларов НАК «Нафтогаз Украины» за транзит газа», - сказал А.Миллер.

Он подчеркнул, что, без сомнения, данное соглашение является принципиально важным для обеспечения закачки газа в подземные хранилища Украины в необходимом объеме для прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.

«Это очень хорошая новость для наших европейских партнеров, для наших потребителей, поскольку полные украинские подземные хранилища - это надежная гарантия транзита российского газа предстоящей зимой. Украина получила все необходимые финансовые, оборотные средства для успешной закачки», - сообщил глава «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, 4 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» в ближайшие дни может оформить аванс за транзит газа через Украину в размере 2 млрд долл., чтобы на эти деньги НАК «Нафтогаз Украины» закачал в свои подземные хранилища газ и смог обеспечить его бесперебойные поставки в Европу.

В конце мая НАК «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» заключить допсоглашение об использовании украинских ПХГ для обеспечения поставок российского газа в Европу. Также он сообщил, что в 2012 году закачка газа в ПХГ будет происходить исключительно в объемах, необходимых для обеспечения собственных нужд Украины, о чем «Газпром» был уведомлен официальным письмом от 18 мая 2012 года.

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Украина погасила 1 млрд долл. по кредиту ВТБ

Министерство финансов Украины осуществило платеж на сумму 1 млрд долларов по кредиту российского "Внешторгбанка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов.

«Все проплатили, все хорошо. Наши бонды выросли сразу на 0,5%. И, я думаю, что это не предел. Так что все хорошо, рассчитались полностью», - сказал Ю.Колобов.

Как сообщал УНИАН, согласно договору, подписанному 31 мая Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

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Цены на молоко и молочные продукты будет регулировать государство

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" относительно регулирования закупочных цен на молоко.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 293 народных депутата из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено отнести молоко и молочные продукты к видам сельскохозяйственной продукции, являющиеся объектами государственного ценового регулирования.

Также устанавливается, что предприятия оптовой и розничной торговли, перерабатывающие предприятия и заготовительные организации, физические лица - предприниматели, осуществляющие заготовительную деятельность, проводят расчеты с поставщиками объектов государственного ценового регулирования в срок не более семи банковских дней со дня получения продукции.

Закон содержит также норму, в соответствии с которой предприятиям оптовой и розничной торговли, перерабатывающим предприятиям, заготовительным предприятиям и организациям, физическим лицам - предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность, запрещается осуществлять закупку молока и молочных продуктов у поставщиков без заключенных в письменной форме договоров купли-продажи отмеченной продукции.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении этой нормы, несут ответственность согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.

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Минфин на аукционе в четверг привлек в госбюджет 0,6 млрд грн

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 7 июня, привлекло в государственный бюджет 604,29 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, по облигациям сроком обращения 3 года было привлечено 251,52 млн грн (средневзвешенный уровень доходности составил 14,3%), с индексированной стоимостью сроком обращения 3 года - привлечено 100,05 млн грн (9,3%); по облигациям со сроком обращения 7 лет - 252,72 млн грн (14,13%).

При этом желающих приобрести гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1 год и 5 лет не оказалось.

Эксперты «ИНГ Банк Украина» отмечают, что вчера, 6 июня, уровень ликвидности банковской системы вырос на 17% до относительно комфортного показателя в 18,7 млрд грн, что однако пока не отразилось на ставках денежного рынка ввиду отсутствия у участников рынка уверенности в стабильности текущего уровня ликвидности.

«Напротив, ставки даже продемонстрировали небольшой рост – в частности, ставка по кредитам «овернайт» сейчас составляет 12%, а по месячным кредитам – 15%. При этом, осложнение ситуации с ликвидностью вызвало сокращение объема депозитных сертификатов НБУ у банков, объем вложений в которые на сегодняшний день составляет 600 млн грн, что значительно ниже уровня 3 млрд грн, зафиксированного в середине мая». - говорят эксперты.

По их мнению, рост ликвидности должен был оказать ограниченное влияние на результаты сегодняшнего аукциона, «поскольку доходность 12-месячных облигаций выросла до уровня 15,5%, в то время как Минфин упорно не желает повышать доходность отсечения». «Сочетание данных факторов может снова привести к нулевому рыночному спросу на эти облигации, - считают эксперты «ИНГ Банк Украина». - Маловероятно, что частные инвесторы заинтересуются приобретением среднесрочных инструментов».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 5 июня не получил ни одной заявки. К размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1 и 2 года, а также номинированные в долларах США ОВГЗ со сроком обращения 2 и 3 года.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

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Депутаты ввели процедуру электронных госзакупок

Верховная Рада Украины ввела процедуру электронного реверсивного аукциона во время государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» проголосовали 229 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что процедура электронного реверсивного аукциона – процедура закупки в электронной форме, предусматривающая проведение открытых торгов в форме аукциона по методу снижения цены, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте Интернете в режиме онлайн с использованием электронной цифровой подписи договора (лота).

После опубликования заказчиком на веб-портале уполномоченного органа объявления о проведении закупки по процедуре электронного реверсивного аукциона и документации электронного реверсивного аукциона, претенденты, которые зарегистрированы на электронной площадке, определенной заказчиком в объявлении о проведении закупки, ознакомились с документацией электронного реверсивного аукциона и намерены принять участие в закупке, в течение установленного срока посылают оператору электронной площадки заявки на участие в процедуре электронного реверсивного аукциона.

В ходе торговой сессии электронного реверсивного аукциона участники электронного реверсивного аукциона подают оператору электронной площадки конкурентные заявки, которые содержат предложения по цене закупки.

По результатам проведения процедуры электронного реверсивного аукциона заказчик заключает договор о закупке с участником, который предложил самую низкую цену, или с другим участником.

Процедура электронного реверсивного аукциона подлежит обязательному применению заказчиком, который осуществляет закупки за государственные средства, в отношении товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный Кабинетом министров по представлению уполномоченного органа, если ожидаемая стоимость предмета закупки такого товара (товаров), услуги (услуг) равняется или превышает 100 тысяч гривен (в строительстве - 300 тысяч гривен), а работ - 1 миллион гривен.

В отношении товаров, работ и услуг, закупка которых не требует применения процедуры электронного реверсивного аукциона, заказчик может самостоятельно принимать решение о закупке с применением процедуры электронного реверсивного аукциона, если другое не определенно данным законом.

Средства телекоммуникации, которые используются во время проведения процедуры электронного реверсивного аукциона, должны быть общедоступными, не ограничивать участие лиц в процедуре электронного реверсивного аукциона и не ограничивать возможность заказчиков получать необходимые товары и услуги по наиболее низким ценам.

С участников процедуры электронного реверсивного аукциона оператор электронной площадки получает вознаграждение, которое не может превышать 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. С участника, с которым заключен договор о закупке по результатам применения процедуры электронного реверсивного аукциона, оператор электронной площадки получает вознаграждение, которое не может превышать 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Проведение торговой сессии электронного реверсивного аукциона проходит в рабочий день, следующий за днем, определенным заказчиком как конечный срок представления заявок.

Точное время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки.

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 3% начальной (максимальной) цены договора или цены отдельного лота (в случае определения лота).

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