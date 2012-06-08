Сегодня стартует Евро-2012

Сегодня начинается финальная часть Чемпионата Европы по футболу, которую совместно принимают Украина и Польша.

Нынешний чемпионат, который считается самым престижным в Европе футбольным соревнованием на уровне национальных сборных и является третьим по влиятельности после летних Олимпийских игр и Чемпионатов мира по футболу спортивным соревнованием на планете, станет 14-м по счету. Первый чемпионат Европы состоялся в 1960 году и с тех пор проводится каждые четыре года. По результатам отборочных соревнований в финальную часть выходят 16 лучших европейских сборных (вместе со сборной страны или стран - организаторов турнира). С 2016 года в финальном турнире чемпионата Европы по футболу будут принимать участие 24 команды.

Украина и Польша завоевали право проведения нынешнего чемпионата в апреле 2007 года. Согласно официальной информации, на подготовку к турниру Украина и Польша потратили больше, чем все предыдущие страны-организаторы этого форума, что связано с худшей готовностью инфраструктуры городов-хозяев и стран в целом.

По оценкам экспертов, в течение пяти лет до проведения Евро-2012 польские города успешно выполняли план подготовки к чемпионату. Украина из-за политических и экономических проблем была на грани лишения права принимать матчи этого турнира, в частности УЕФА рассматривало варианты или полного отказа от проведения игр в украинских городах, или сокращения украинских городов-хозяев с четырех до двух.

Только в октябре 2010 года на заседании исполкома УЕФА окончательно было решено, что Евро-2012 пройдет в 4 польских и 4 украинских городах. В Украине матчи пройдут в Киеве, Львове, Харькове и Донецке, в Польше - в Варшаве, Познани, Гданьске и Вроцлаве. Матч-открытие турнира состоится сегодня, 8 июня, в Варшаве, а финал чемпионата будет сыгран 1 июля в Киеве.

2 декабря 2011 в Киеве состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2012. По ее результатам в группу A вошли сборные Польши, Греции, России и Чехии, в группу В - Нидерланды, Дания, Германия, Португалия, в группу С - Испания, Италия, Ирландия, Хорватия, в группу D - Украина, Швеция, Франция, Англия.

Украина рассматривает проведение Евро-2012 как важный имиджевый проект, реализация которого позволит приблизить страну к Европе. Однако на пути к этому стали политические процессы внутри страны, в частности, возбуждение уголовных дел против лидеров оппозиции накануне парламентских выборов. Многие европейские политики осудили приговоры экс-премьеру Юлии Тимошенко, экс-министру внутренних дел Юрия Луценко и другим оппозиционерам и назвали их политически мотивированными. Некоторые европейские политические лидеры заявили, что будут бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине в знак протеста против отношения украинских властей к оппозиции. Так, о намерении не посещать матчи Евро-2012, которые пройдут в Украине, сообщили президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, представители правительства Австрии, Швеции, Германии, Бельгии и Голландии.