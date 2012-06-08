ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Азаров нацелился на польский газ» пишет: во время встречи с делегацией ЕБРР в Киеве премьер заявил, что Украина заинтересована в привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию газопровода, выходящего на Польшу…

http://delo.ua/world/azarov-nacelilsja-na-polskij-gaz-179019/

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Также «Дело» в публикации «Что наторговали: как прошел первый день торгов фьючерсами на причерноморское зерно» пишет: 6 июня на биржевой площадке Globex, входящей в структуру CME Group, началась торговля новым товарно-сырьевым фьючерсным контрактом на причерноморскую пшеницу BSW с поставкой в сентябре. Цена открытия сентябрьского контракта составила $245/т…

http://delo.ua/business/chto-natorgovali-kak-proshel-pervyj-den-torgov-fjuchersami-na-pri-179001/

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«Дело» в публикации «Проверки бизнеса в Киеве: как у Попова журили чиновников» пишет: столичные власти ловко переложили всю вину за притеснение бизнеса, в частности за незаконные проверки, на которые жалуются предприниматели, на мелких чиновников и инспекторов…

http://delo.ua/ukraine/proverki-biznesa-v-kieve-kak-u-popova-zhurili-chinovnikov-179014/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Commerzbank рвется к выходу», в котором пишет: зайдя на украинский рынок всего четыре года назад, немецкий Commerzbank получил возможность его покинуть. Владелец "Смарт-холдинга" Вадим Новинский подтвердил ведение переговоров с немецким инвестором о покупке у него Банка Форум. Участники рынка говорят, что в нынешних условиях стоимость украинских банков не превышает капитала. Commerzbank вложил в покупку и капитализацию своей "дочки" более $1 млрд, но, по информации источника, готов отдать актив украинскому инвестору хотя бы за его задолженность — 340 млн евро…

http://www.kommersant.ua/doc/1953751

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Молоко раздора», в котором пишет: принят закон, которым молоко вносится в список объектов ценового регулирования, а также ужесточаются правила расчета с его производителями. В целесообразности принятия документа сомневаются не только переработчики, но и производители молока. Ведь новые правила грозят разрушить систему ценообразования на рынке и лишить предприятия ликвидности, что неизбежно приведет к подорожанию готовой продукции, отмечают эксперты...

http://www.kommersant.ua/doc/1953820

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцам обещают - скоро вся водка будет «паленой» пишет: «алкогольные реформы» от власти только усугубят ситуацию на рынке, считают эксперты…

http://www.segodnya.ua/news/14390247.html

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Также «Сегодня» в публикации «Иностранные фаны о Киеве: «Думали, что в Нью-Йорк попали» пишет: болельщики радуются английскому в метро и котам на Пейзажке, а «Родину-мать» приняли за статую Свободы…

http://www.segodnya.ua/news/14390136.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский фондовый рынок - на краю пропасти» пишет: украинский фондовый рынок продолжает крутое пике, просев уже до уровня мая кризисного 2009 года. Инвесторы не желают распродавать свои портфели по бросовым ценам и ждут лучших времен. А это, по мнению аналитиков, признак того, что рынок идет ко дну…

http://economics.unian.net/rus/detail/129961

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Аванс Газпрома – решение собственных финансовых проблем руками Нафтогаза» пишет: «Газпром» предоставил Украине средства, которые он и так должен выплачивать за транзит газа, но только авансом, пытаясь таким образом избежать расходов на хранение газа в ПХГ...

http://economics.unian.net/rus/detail/130044

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство утвердило программу приватизации» пишет: премьер РФ Дмитрий Медведев расширил программу приватизации, включив в нее почти все крупнейшие госкомпании. Но осталось слишком много «если». Продажам могут помешать ситуация на финансовых рынках, желание чиновников повысить капитализацию компаний ТЭКа и «политические» причины…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1833014/uslovnaya_prodazha

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Также «Ведомости» в публикации «В России создают реестр сайтов с запрещенной информацией» пишут: в Думу внесен разработанный Лигой безопасного интернета проект закона о создании единого реестра сайтов с запрещенной информацией. Проект предусматривает возможность отключения не только веб-страницы с противоправным содержанием, но и всего сайта - если его владелец своевременно не отреагирует на предупреждение…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1833023/musornyj_spisok_runeta

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Издание «Известия» в публикации «Минздрав собирает деньги на реформу здравоохранения» пишет: за счет увеличения тарифов по страховым взносам к 2015 году бюджет системы обязательного медицинского страхования достигнет 1,5 трлн рублей…

http://izvestia.ru/news/526895

(УНИАН)