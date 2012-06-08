До конца третьего квартала завершится проверка Соглашения об ассоциации с ЕС - Грищенко

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отмечает, что до конца третьего квартала будет завершена юридическая и лингвистическая проверка Соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

«Сейчас активно ведется работа над технической подготовкой текста Соглашения к подписанию. Юридическая и лингвистическая проверка должна быть завершена до конца третьего квартала», - сказал К.Грищенко.

Министр также отметил, что «динамику и содержание нашей внешней политики определяет европейское направление». Он добавил, что «критически важным для нас является эффективное взаимодействие с другими стратегическими партнерами, в первую очередь с Российской Федерацией и США».