Верховная Рада обязала органы власти внедрить систему сбора отходов

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в статью 31 Закона Украины «Об отходах».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 272 народных депутата из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в статью 31 Закона «Об отходах», которыми предусматривается ряд мероприятий, направленных на предотвращение или уменьшение объемов образования медицинских отходов.

В частности, с целью предотвращения или уменьшения объемов образования отходов и стимулирования внедрения малоотходных технологий Кабинет министров, министерства и другие центральные и местные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции осуществляют разработку и внедрение системы сбора, удаления, обезвреживания, утилизации отходов, которые образуются в процессе оказания услуг по охране здоровья людей, ветеринарных услуг, связанных с этим опытных работ, а также некачественных и фальсифицированных лекарственных средств.

Также Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно усовершенствования механизма правового регулирования и усиления ответственности в сфере обращения с отходами.

За принятие соответствующего решения проголосовали 272 народных депутата из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что юридические лица, которые в установленном порядке определены исполнителями услуг на вывоз бытовых отходов на определенной территории, обеспечивают их раздельный сбор.

Лимиты на размещение отходов как вторичного сырья на территориях (объектов) субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют уставную деятельность по сбору и заготовке таких отходов и предоставляют услуги в этой сфере, не устанавливаются.

Владельцы или наниматели, пользователи, в том числе арендаторы источников образования бытовых отходов, земельных участков заключают договоры с юридическим лицом, которое определено исполнителем услуг на вывоз бытовых отходов, осуществляют оплату таких услуг и обеспечивают раздельный сбор твердых бытовых отходов.

Сбор и вывоз бытовых отходов в пределах определенной территории осуществляются юридическим лицом, которое уполномочено на это органом местного самоуправления, а в случаях, установленных законом - местной государственной администрацией на конкурсной основе, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, специально оборудованными для этого транспортными средствами.

Предусмотрено, что жилищные массивы и внутридворовые территории, дороги общего пользования и другие объекты благоустройства населенных пунктов оборудуются контейнерными площадками, урнами для бытовых отходов.

Опасные отходы в составе бытовых отходов собираются отдельно от других видов бытовых отходов и передаются специализированным предприятиям, которые получили лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

Нарушение требований этого законопроекта и других нормативно-правовых актов относительно обращения с отходами, в т.ч. относительно заключения договора на вывоз отходов с юридическим лицом, которое в установленном порядке определено исполнителем услуг на вывоз бытовых отходов на определенной территории, на которой находится источник образования отходов, влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию, влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение запрета на захоронение необработанных (непереработанных) отходов влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.