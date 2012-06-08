Янукович вел в действие решение СНБО об усилении борьбы с терроризмом

Президент Украины Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года «О мерах по усилению борьбы с терроризмом в Украине».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в решении Совета нацбезопасности, разработка эффективных мер по предотвращению терроризма является насущным вопросом государственной политики. В частности, необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу противодействия терроризму, усилить координацию и взаимодействие между правоохранительными и другими государственными органами, а также информационную поддержку антитеррористических мероприятий.

В частности, Кабинету министров Украины поручено предпринять в установленном порядке меры по внесению изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины, Законы Украины «О борьбе с терроризмом», «О Службе безопасности Украины» относительно определения порядка признания организаций террористическими, их ликвидации, конфискации принадлежащего таким организациям имущества, изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждения объектов собственности и обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины соответствующих законопроектов.

Также правительство должно разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины: в двухнедельный срок проекты законов о внесении изменений в: Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» о предоставлении подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, дополнительных полномочий по применению специальных технических средств для предотвращения совершения преступлений, связанных с террористической деятельностью и Закон Украины «Об обращении со взрывными материалами промышленного назначения» о совершенствовании контроля за соблюдением порядка обращения со взрывными материалами промышленного назначения с целью сделать невозможным их незаконное обращение и использование;

Кроме того, Кабмин должен разработать проекты законов о противодействии экстремизму; о частной детективной розыскной деятельности; об усилении ответственности за незаконное изготовление, переработку или ремонт оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и их комплектующих и составных; о кибернетической безопасности Украины.

Кроме того, правительству поручено разработать и утвердить до 1 августа 2012 года Государственную программу установления современных систем безопасности, применение средств внешнего контроля (наблюдения) и быстрого реагирования; до 31 августа 2012 года подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины Концепцию борьбы с терроризмом; разработать и внедрить комплексные мероприятия организационного, информационного и разъяснительного характера по всестороннему освещению мероприятий по реализации государственной политики борьбы с терроризмом и информирования населения относительно антитеррористической деятельности; повышение уровня правового сознания населения с целью содействия утверждению толерантных отношений, недопущению насильственных действий, снижению социального напряжения в обществе; усиление контроля за соблюдением законодательства относительно запрещения распространения материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя, захвату государственной власти, к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды, ненависти, к совершению террористических актов, действий, которые угрожают общественному порядку, а также материалов, пропагандирующих расовую, национальную или религиозную нетерпимость, дискриминацию.

В свою очередь Службе безопасности Украины поручено активизировать работу по своевременному предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с террористической деятельностью, повысить результативность проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью предупреждения и раскрытия таких преступлений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, обеспечить специализированную подготовку оперативных и следственных подразделений, расследующих преступления этой категории; принять вместе с другими правоохранительными органами дополнительные меры по предотвращения совершения террористических актов, проявлений радикализации и экстремизма во время проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу; разработать вместе с другими правоохранительными органами и Государственной службой статистики Украины и обеспечить утверждение в установленном порядке единой формы статистической отчетности о противодействии терроризму и результатов работы определенных законом субъектов борьбы с терроризмом, порядке формирования такой отчетности.

Министерству внутренних дел Украины, согласно решению, поручено разработать и внедрить до 1 августа 2012 года программу улучшения подготовки соответствующих подразделений органов внутренних дел, которые могут использоваться во время проведения антитеррористических операций; активизировать работу по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об угрозе безопасности граждан, уничтожению или повреждению объектов собственности, в частности дополнительно изучить уголовные дела о нераскрытых преступлениях данной категории, принять меры по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины совместно со Службой безопасности Украины поручено разработать проект Программы защиты государственных информационных ресурсов от противоправного вмешательства в их деятельность и подать его в установленном порядке для утверждения Кабинетом министров Украины.

Служба внешней разведки Украины должна активизировать работу по своевременному выявлению и предупреждению распространения терроризма на территорию Украины извне.

Администрации Государственной пограничной службы Украины поручено обеспечить усиление работы по противодействию нелегальной миграции, в первую очередь из регионов, в которых активно действуют террористические группировки.

Министерству иностранных дел Украины поручено изучить вопрос и подготовить предложения о присоединении Украины к Договору о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом.

Генеральной прокуратуре Украины предлагается усилить надзор за соблюдением законов во время проведения оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия по делам о преступлениях, связанных с террористической деятельностью.