Президент ввел в действие решение СНБО о новой Стратегии национальной безопасности

Президент Украины Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июня 2012 года «О новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, Кабинету министров Украины поручено обеспечить выполнение Стратегии национальной безопасности Украины; проработать и обеспечить в шестимесячный срок в установленном порядке усовершенствование системы мониторинга состояния национальной безопасности Украины, в частности путем введения показателей (индикаторов) состояния национальной безопасности, сбора, обработки и анализа информации о развитии ситуации в различных сферах национальной безопасности по определенным показателям (индикаторам) состояния национальной безопасности, оценки ситуации, прогнозирования ее развития и возможных негативных последствий;

Также правительству поручено определить механизм оперативного реагирования на риски и угрозы национальной безопасности; ввести единые формы информирования руководителями центральных и местных органов исполнительной власти о развитии ситуации в различных сферах национальной безопасности по определенным показателям (индикаторам) состояния национальной безопасности и прогнозов относительно показателей (индикаторов) состояния национальной безопасности на пятилетний период.

Кроме того Кабмину, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской, Севастопольской городским государственным администрациям поручено докладывать ежегодно до 1 февраля Совету национальной безопасности и обороны Украины информацию о развитии ситуации в различных сферах национальной безопасности по определенным показателям (индикаторам) состояния национальной безопасности и прогнозах относительно показателей (индикаторов) состояния национальной безопасности на пятилетний период. Секретарю СНБО совместно с Национальным институтом стратегических исследований поручено подавать ежегодно до 1 апреля, а в случае необходимости – безотлагательно доклад о состоянии национальной безопасности Украины.

Согласно решению Совета нацбезопасности, целью реализации Стратегии является формирование благоприятных условий для обеспечения интересов граждан, общества и государства, дальнейшего продвижения Украины как демократического государства с постоянной и растущей рыночной экономикой, государства, которое руководствуется европейскими политическими и экономическими ценностями, в которой уважение и защита прав и законных интересов всех территориальных общин, общественных слоев, этнических групп является залогом независимого, свободного, суверенного и демократического развития единой Украины.

В частности, политика национальной безопасности Украины исходит из принципов приоритета защиты национальных интересов; приоритета договорных (мирных) средств при разрешении конфликтов; своевременности и адекватности мер защиты национальных интересов реальным и потенциальным угрозам; добросовестного выполнения взятых международных обязательств; последовательной реализации политики внеблоковости с использованием в интересах Украины механизмов международной безопасности; четкого разграничения полномочий и скоординированного взаимодействия органов государственной власти в обеспечении национальной безопасности; демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны – системой органов, которые отвечают за обеспечение безопасности и обороны государства; профессионализма, открытости и прозрачности в процессе формирования и реализации государственной политики.

Стратегией определенно, что факторами, которые угрожают глобальной международной стабильности и негативно отражаются на среде безопасности Украины являются: обострение конкуренции между мировыми центрами влияния, применение силы или угрозы силой в международных отношениях вопреки общепризнанным принципам и нормам международного права, попытки государств решать проблемы за счет других государств; кризис существующей и неопределенность принципов новой системы международной безопасности, размывание системы международных соглашений в области стратегической стабильности, послабление роли международных институтов безопасности, что в комплексе с несовершенной системой международного права делает возможным безнаказанное применение силы на международной арене для реализации собственных интересов; возникновение самопровозглашенных квазигосударственных образований на территориях суверенных государств, появление опасных прецедентов признания другими государствами некоторых из этих образований, что стало стимулом для процессов регионального сепаратизма.

Также среди факторов, которые угрожают глобальной международной стабильности, определено усиление конкуренции за доступ к природным ресурсам, установление контроля за маршрутами их поставок на рынки потребления в условиях растущего дефицита сырьевых ресурсов; интенсификация процессов милитаризации отдельных государств и регионов, увеличение количества государств, которые в нарушение требований международных режимов нераспространения пытаются завладеть оружием массового поражения и средствами его доставки; распространение терроризма, пиратства, наркоторговли, незаконной торговли оружием и ядерными материалами, транснациональной организованной преступности, преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, распространение нелегальной миграции, торговли людьми, киберпреступности; избыточная антропогенная нагрузка на окружающую среду, вызывающая увеличение выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, и как следствие – глобальные изменение климата, рост дефицита продовольствия, питьевой воды, опасные техногенные аварии, пандемии, которые угрожают населению и нуждаются в дополнительных ресурсах для реагирования на них.

Кроме того, согласно Стратегии, на ухудшение региональной среды безопасности вокруг Украины влияет активизация процессов формирования сфер влияния или зон геополитической ответственности, которые сопровождаются ростом конфликтности, распространением практики провокации конфликтных ситуаций, в том числе вооруженных, усилением разновекторных внешних влияний в регионе, угрозами превентивного применения вооруженных сил отдельными государствами за пределами своих границ.

Непосредственными внешними вызовами национальной безопасности Украины являются: наличие неурегулированного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова, которая непосредственно граничит с Украиной; нерешенность вопроса относительно разграничения линией государственной границы акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива, отсутствие демаркации государственной границы Украины с Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Молдова, что сдерживает урегулирование правовых принципов обеспечения ее режима и обустройства, осложняет эффективное противодействие транснациональным угрозам; наличие неурегулированных проблемных вопросов, связанных с временным пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, несовершенство договорно-правовой базы в этой сфере; несовершенство государственной политики в сфере миграции, неэффективность системы государственного регулирования миграционных процессов, которые не обеспечивают надлежащую защиту прав и интересов граждан Украины, работающих за рубежом, не создают условий для допуска иммигрантов в Украину в соответствии с ее национальными интересами, для надлежащей интеграции иммигрантов в украинское общество.

Кроме того угрозой экономической безопасности признана зависимость внутреннего рынка от внешнеэкономической конъюнктуры, недостаточная эффективность работы по его защите от недобросовестной конкуренции со стороны украинских монополистов и импортеров, а также по борьбе с контрабандой; угрозой энергетической безопасности излишняя зависимость от импорта энергоносителей, нерешенные проблемы диверсификации источников и маршрутов их поставок, недостаточное использование собственного энергетического потенциала.

Решение СНБО признает стратегическими целями политики национальной безопасности Украины в среднесрочной перспективе создание приемлемых внешних и внутренних условий для реализации национальных интересов Украины, эффективной системы обеспечения национальной безопасности и укрепления ее органов.