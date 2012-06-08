ТОП-10 (8 июня)

Базовая инфляция в мае в Украине составила 0,1%

Золотовалютные резервы НБУ снова сократились

«Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за импортированный в мае газ

На украинском фондовом рынке очередной обвал

Украина до конца 2013 года не будет импортировать сахар - Азаров

ГНС будет настаивать на обязательном декларировании доходов всеми гражданами

Shell будет добывать в Украине не сланцевый газ, а газ уплотненных песчаников

Янукович вел в действие решение СНБО об усилении борьбы с терроризмом

Президент ввел в действие решение СНБО о новой Стратегии национальной безопасности

Украина за два года потратила на инфраструктурные проекты 40 млрд грн

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Базовая инфляция в мае в Украине составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2012 года против апреля составила 0,1%, с начала года (май 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,3%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в мае 2012 года показатель базовой инфляции против мая 2011 года составил 4,2%, в январе-мае 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 5,4%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года — на 0,5%.

Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Справка УНИАН. В апреле т.г. МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза — до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

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Золотовалютные резервы НБУ снова сократились

Международные валютные резевы НБУ в мае т.г. сократились на 2,9%, или на 902,63 млн долл. - до 30,758 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По данным регулятора, за январь-май резервы сократились на 3,2%, или на 1,037 млрд долл.

В том числе, резервы в иностранной валюте на конец мая составили 29,112 млрд долл., золото — 1,626 млрд долл.

Напомним, 7 июня глава Нацбанка Сергей Арбузов сказал, что золотовалютные резервы Украины составляют порядка 31 млрд долл.

«Они (резервы – УНИАН) остались на прежнем уровне порядка 31 млрд», - сказал С. Арбузов.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы НБУ в апреле т.г. увеличились на 1,7%, или на 532,34 млн долл. - до 31,660 млрд долл. За январь-апрель резервы сократились на 0,4%, или на 134,3 млн долл.

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«Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за импортированный в мае газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 7 июня перечислила ОАО «Газпром» почти 648 млн долл. США за импортированный в мае 2012 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании во втором квартале 2012 года составляет около 425 долларов США.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

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На украинском фондовом рынке очередной обвал

На украинском фондовом рынке сегодня произошел очередной обвал.

Как сообщает сайт "Украинской биржи", индекс UX по состоянию на 11:57 обвалился на 6,12% - до 777,88 пунктов.

Среди лидеров снижения - Алчевский меткомбинат (снижение на 12,84%), "Азовсталь" (-9,88%), Енакиевский метзавод (-7,28%).

Индекс ПФТС по состоянию на 12:09 снизился на 1,77% - до 340,08 пункта.

В то же время, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,00% - до 5393.05 пункта, немецкий DAX - на 1,28% - до 6065,32 пункта, французский CAC-40 - на 1,44% - до 3026,94 пункта.

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Украина до конца 2013 года не будет импортировать сахар - Азаров

Украина до конца 2013 года не будет использовать квоты по импорту сахара, поскольку самостоятельно сможет обеспечить внутренний рынок этой продукцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня в ходе встречи с учеными-экономистами.

«В 2010-м году мы были вынуждены завезти (сахар – УНИАН), сейчас мы ни в этом не завозили и не планируем завозить и в 2013-м году», - сказал Н.Азаров. При этом он отметил, что в Украине достаточное количество переходящих запасов сахара. При этом премьер-министр подчеркнул, что большой объем переходящих запасов – это, с одной стороны, позитивный фактор, с другой стороны – это приводит к дополнительным тратам для сбережения продукции.

«Переходящие остатки – это и хорошо, и плохо. Вы же понимаете, что такое остатки? 100 тысяч тонн хранить – это надо тратиться на хранение и так далее. Но с точки зрения стабильности ценообразования, низких показателей инфляции – это все работает на плюс», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина обязалась перед Всемирной торговой организацией ежегодно устанавливать квоту на импорт тростникового сахара-сырца в объеме 260 тыс. тонн.

Напомним, в конце января Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» обратилась к правительству с просьбой отказаться в текущем году от импорта 260 тыс. тонн сахара по квоте Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1 млн 545 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).

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ГНС будет настаивать на обязательном декларировании доходов всеми гражданами

Государственная налоговая служба Украины будет настаивать на введении обязательного декларирования доходов всем гражданами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины Вячеслав Бусарев на пресс-конференции на тему «Итоги компании «Декларирование-2012» в пятницу в Киеве.

«Мы будем предлагать, настаивать на всеобщем декларировании граждан», - сказал он.

По его словам ГНС уже даже разработала новую, упрощенную форму декларации.

«Мы даже подготовили новую форму декларации, которая упрощена, - сообщил В.Бусарев. - Мы стремимся к тому, чтобы декларация была проста, понятна, и люди не тратили много времени на ее заполнение».

Он сообщил, что пока вопрос введения общеобязательного декларирования доходов находится на стадии обсуждения. При этом не исключено, что новая система декларирования заработает уже с нового года, что по мнению налоговиков значительно увеличит поступления в бюджет.

«Предполагаю, что в следующем году декларирование, ну нашу позицию я сказал — это всеобщее декларирование, и если будет принята такая система всеобщего декларирования раза в три увеличение от этого года мы ожидаем», - отметил В.Бусарев.

Как сообщал УНИАН, по итогам компании «Декларирование-2012» в 2011 году доходы свыше 1 млн грн получили 2291 граждан, общая сумма полученного ими дохода составила 15,1 млрд грн. Больше всего миллионеров в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

В целом декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, на 1 июня 2012 года в органы ГНС подали 624,6 тыс. граждан. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.

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Shell будет добывать в Украине не сланцевый газ, а газ уплотненных песчаников

Компания Shell не добывала и не планирует добывать сланцевый газ в Украине, сообщили УНИАН во внешней пресс-службе Shell в Харьковской и Донецкой областях - PR-агентстве Ostrogliad PR со ссылкой на главного инженера по бурению компании Михаила Грецкого.

«По имеющейся геологической информации, продуктивные газоносные пласты в пределах Юзовской площади сформированы уплотненными песчаниками, а не сланцевыми породами», – отметил М.Грецкий.

На встрече с харьковскими экологами представители Shell подчеркнули, что газ, который планируется разрабатывать в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области), относится к другому типу газа нетрадиционного залегания, а именно речь идет о газе уплотненных песчаников.

М.Грецкий отметил, что газ уплотненных песчаников добывается с помощью вертикальных либо наклонных скважин глубиной около 5 км. Так как водоносные горизонты находятся на глубине 100-200 метров, то возможность загрязнения водных ресурсов в процессе добычи газа уплотненных песчаников минимальна.

Shell работает над 2 проектами в Украине. Первый: поисковая скважина в Первомайском районе Харьковской области, бурение которой намечено на осень 2012 года. Этот проект осуществляется в рамках совместной деятельности Shell и ДК «Укргазвыдобування».

Второй проект: в мае 2012 г компания была объявлена победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области). Работы по данному проекту начнутся лишь после подписания соответствующих договоров (в частности СРП). Само бурение на Юзовской площади начнется только через несколько лет. Здесь также речь идет о газе уплотненных песчаников.

Нетрадиционные газовые ресурсы скапливаются в менее пористых породах (низкопроницаемых) и на более обширных территориях. Применяя упрощенную классификацию нетрадиционных газовых ресурсов, среди основных его подтипов можно выделить сланцевый газ (англ. shale gas, скапливается в порах глинистых сланцев), газ уплотненных песчаников (англ. tight gas, скапливается в низкопористых, низкопроницаемых песчаниках) и метан угольных пластов (англ. coal bed methane, скапливается в залежах угля).

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Янукович вел в действие решение СНБО об усилении борьбы с терроризмом

Президент Украины Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года «О мерах по усилению борьбы с терроризмом в Украине».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в решении Совета нацбезопасности, разработка эффективных мер по предотвращению терроризма является насущным вопросом государственной политики. В частности, необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу противодействия терроризму, усилить координацию и взаимодействие между правоохранительными и другими государственными органами, а также информационную поддержку антитеррористических мероприятий.

В частности, Кабинету министров Украины поручено предпринять в установленном порядке меры по внесению изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины, Законы Украины «О борьбе с терроризмом», «О Службе безопасности Украины» относительно определения порядка признания организаций террористическими, их ликвидации, конфискации принадлежащего таким организациям имущества, изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждения объектов собственности и обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины соответствующих законопроектов.

Также правительство должно разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины: в двухнедельный срок проекты законов о внесении изменений в: Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» о предоставлении подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, дополнительных полномочий по применению специальных технических средств для предотвращения совершения преступлений, связанных с террористической деятельностью и Закон Украины «Об обращении со взрывными материалами промышленного назначения» о совершенствовании контроля за соблюдением порядка обращения со взрывными материалами промышленного назначения с целью сделать невозможным их незаконное обращение и использование;

Кроме того, Кабмин должен разработать проекты законов о противодействии экстремизму; о частной детективной розыскной деятельности; об усилении ответственности за незаконное изготовление, переработку или ремонт оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и их комплектующих и составных; о кибернетической безопасности Украины.

Кроме того, правительству поручено разработать и утвердить до 1 августа 2012 года Государственную программу установления современных систем безопасности, применение средств внешнего контроля (наблюдения) и быстрого реагирования; до 31 августа 2012 года подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины Концепцию борьбы с терроризмом; разработать и внедрить комплексные мероприятия организационного, информационного и разъяснительного характера по всестороннему освещению мероприятий по реализации государственной политики борьбы с терроризмом и информирования населения относительно антитеррористической деятельности; повышение уровня правового сознания населения с целью содействия утверждению толерантных отношений, недопущению насильственных действий, снижению социального напряжения в обществе; усиление контроля за соблюдением законодательства относительно запрещения распространения материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя, захвату государственной власти, к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды, ненависти, к совершению террористических актов, действий, которые угрожают общественному порядку, а также материалов, пропагандирующих расовую, национальную или религиозную нетерпимость, дискриминацию.

В свою очередь Службе безопасности Украины поручено активизировать работу по своевременному предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с террористической деятельностью, повысить результативность проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью предупреждения и раскрытия таких преступлений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, обеспечить специализированную подготовку оперативных и следственных подразделений, расследующих преступления этой категории; принять вместе с другими правоохранительными органами дополнительные меры по предотвращения совершения террористических актов, проявлений радикализации и экстремизма во время проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу; разработать вместе с другими правоохранительными органами и Государственной службой статистики Украины и обеспечить утверждение в установленном порядке единой формы статистической отчетности о противодействии терроризму и результатов работы определенных законом субъектов борьбы с терроризмом, порядке формирования такой отчетности.

Министерству внутренних дел Украины, согласно решению, поручено разработать и внедрить до 1 августа 2012 года программу улучшения подготовки соответствующих подразделений органов внутренних дел, которые могут использоваться во время проведения антитеррористических операций; активизировать работу по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об угрозе безопасности граждан, уничтожению или повреждению объектов собственности, в частности дополнительно изучить уголовные дела о нераскрытых преступлениях данной категории, принять меры по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины совместно со Службой безопасности Украины поручено разработать проект Программы защиты государственных информационных ресурсов от противоправного вмешательства в их деятельность и подать его в установленном порядке для утверждения Кабинетом министров Украины.

Служба внешней разведки Украины должна активизировать работу по своевременному выявлению и предупреждению распространения терроризма на территорию Украины извне.

Администрации Государственной пограничной службы Украины поручено обеспечить усиление работы по противодействию нелегальной миграции, в первую очередь из регионов, в которых активно действуют террористические группировки.

Министерству иностранных дел Украины поручено изучить вопрос и подготовить предложения о присоединении Украины к Договору о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом.

Генеральной прокуратуре Украины предлагается усилить надзор за соблюдением законов во время проведения оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия по делам о преступлениях, связанных с террористической деятельностью.

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Президент ввел в действие решение СНБО о новой Стратегии национальной безопасности

Президент Украины Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июня 2012 года «О новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, Кабинету министров Украины поручено обеспечить выполнение Стратегии национальной безопасности Украины; проработать и обеспечить в шестимесячный срок в установленном порядке усовершенствование системы мониторинга состояния национальной безопасности Украины, в частности путем введения показателей (индикаторов) состояния национальной безопасности, сбора, обработки и анализа информации о развитии ситуации в различных сферах национальной безопасности по определенным показателям (индикаторам) состояния национальной безопасности, оценки ситуации, прогнозирования ее развития и возможных негативных последствий;

Также правительству поручено определить механизм оперативного реагирования на риски и угрозы национальной безопасности; ввести единые формы информирования руководителями центральных и местных органов исполнительной власти о развитии ситуации в различных сферах национальной безопасности по определенным показателям (индикаторам) состояния национальной безопасности и прогнозов относительно показателей (индикаторов) состояния национальной безопасности на пятилетний период.

Кроме того Кабмину, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской, Севастопольской городским государственным администрациям поручено докладывать ежегодно до 1 февраля Совету национальной безопасности и обороны Украины информацию о развитии ситуации в различных сферах национальной безопасности по определенным показателям (индикаторам) состояния национальной безопасности и прогнозах относительно показателей (индикаторов) состояния национальной безопасности на пятилетний период. Секретарю СНБО совместно с Национальным институтом стратегических исследований поручено подавать ежегодно до 1 апреля, а в случае необходимости – безотлагательно доклад о состоянии национальной безопасности Украины.

Согласно решению Совета нацбезопасности, целью реализации Стратегии является формирование благоприятных условий для обеспечения интересов граждан, общества и государства, дальнейшего продвижения Украины как демократического государства с постоянной и растущей рыночной экономикой, государства, которое руководствуется европейскими политическими и экономическими ценностями, в которой уважение и защита прав и законных интересов всех территориальных общин, общественных слоев, этнических групп является залогом независимого, свободного, суверенного и демократического развития единой Украины.

В частности, политика национальной безопасности Украины исходит из принципов приоритета защиты национальных интересов; приоритета договорных (мирных) средств при разрешении конфликтов; своевременности и адекватности мер защиты национальных интересов реальным и потенциальным угрозам; добросовестного выполнения взятых международных обязательств; последовательной реализации политики внеблоковости с использованием в интересах Украины механизмов международной безопасности; четкого разграничения полномочий и скоординированного взаимодействия органов государственной власти в обеспечении национальной безопасности; демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны – системой органов, которые отвечают за обеспечение безопасности и обороны государства; профессионализма, открытости и прозрачности в процессе формирования и реализации государственной политики.

Стратегией определенно, что факторами, которые угрожают глобальной международной стабильности и негативно отражаются на среде безопасности Украины являются: обострение конкуренции между мировыми центрами влияния, применение силы или угрозы силой в международных отношениях вопреки общепризнанным принципам и нормам международного права, попытки государств решать проблемы за счет других государств; кризис существующей и неопределенность принципов новой системы международной безопасности, размывание системы международных соглашений в области стратегической стабильности, послабление роли международных институтов безопасности, что в комплексе с несовершенной системой международного права делает возможным безнаказанное применение силы на международной арене для реализации собственных интересов; возникновение самопровозглашенных квазигосударственных образований на территориях суверенных государств, появление опасных прецедентов признания другими государствами некоторых из этих образований, что стало стимулом для процессов регионального сепаратизма.

Также среди факторов, которые угрожают глобальной международной стабильности, определено усиление конкуренции за доступ к природным ресурсам, установление контроля за маршрутами их поставок на рынки потребления в условиях растущего дефицита сырьевых ресурсов; интенсификация процессов милитаризации отдельных государств и регионов, увеличение количества государств, которые в нарушение требований международных режимов нераспространения пытаются завладеть оружием массового поражения и средствами его доставки; распространение терроризма, пиратства, наркоторговли, незаконной торговли оружием и ядерными материалами, транснациональной организованной преступности, преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, распространение нелегальной миграции, торговли людьми, киберпреступности; избыточная антропогенная нагрузка на окружающую среду, вызывающая увеличение выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, и как следствие – глобальные изменение климата, рост дефицита продовольствия, питьевой воды, опасные техногенные аварии, пандемии, которые угрожают населению и нуждаются в дополнительных ресурсах для реагирования на них.

Кроме того, согласно Стратегии, на ухудшение региональной среды безопасности вокруг Украины влияет активизация процессов формирования сфер влияния или зон геополитической ответственности, которые сопровождаются ростом конфликтности, распространением практики провокации конфликтных ситуаций, в том числе вооруженных, усилением разновекторных внешних влияний в регионе, угрозами превентивного применения вооруженных сил отдельными государствами за пределами своих границ.

Непосредственными внешними вызовами национальной безопасности Украины являются: наличие неурегулированного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова, которая непосредственно граничит с Украиной; нерешенность вопроса относительно разграничения линией государственной границы акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива, отсутствие демаркации государственной границы Украины с Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Молдова, что сдерживает урегулирование правовых принципов обеспечения ее режима и обустройства, осложняет эффективное противодействие транснациональным угрозам; наличие неурегулированных проблемных вопросов, связанных с временным пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, несовершенство договорно-правовой базы в этой сфере; несовершенство государственной политики в сфере миграции, неэффективность системы государственного регулирования миграционных процессов, которые не обеспечивают надлежащую защиту прав и интересов граждан Украины, работающих за рубежом, не создают условий для допуска иммигрантов в Украину в соответствии с ее национальными интересами, для надлежащей интеграции иммигрантов в украинское общество.

Кроме того угрозой экономической безопасности признана зависимость внутреннего рынка от внешнеэкономической конъюнктуры, недостаточная эффективность работы по его защите от недобросовестной конкуренции со стороны украинских монополистов и импортеров, а также по борьбе с контрабандой; угрозой энергетической безопасности излишняя зависимость от импорта энергоносителей, нерешенные проблемы диверсификации источников и маршрутов их поставок, недостаточное использование собственного энергетического потенциала.

Решение СНБО признает стратегическими целями политики национальной безопасности Украины в среднесрочной перспективе создание приемлемых внешних и внутренних условий для реализации национальных интересов Украины, эффективной системы обеспечения национальной безопасности и укрепления ее органов.

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Украина за два года потратила на инфраструктурные проекты 40 млрд грн

Украина за два года потратила на реализацию инфраструктурных проектов 40 млрд грн и намерена в будущем удерживать такие же темпы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с учеными-экономистами.

«Мы потратили за два года на реализацию инфраструктурных проектов 40 млрд грн. Мы за два года сделали больше, чем за 20 лет. Впервые мы такие громадные деньги направили на инфраструктуру. И вот теперь бы нам этот темп поддержать», - сказал Н.Азаров.

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