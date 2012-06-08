Курс НБУ на 11.06.2012

Официальный курс НБУ на 11.06.2012 100 USD – 799.2500 (на 8 июня – 799.2500) 100 EUR – 996.5049 (на 8 июня – 1006.6554) 10 RUR – 2.4415 (на 8 июня – 2.4827)

Официальный курс НБУ на 11.06.2012 100 USD – 799.2500 (на 8 июня – 799.2500) 100 EUR – 996.5049 (на 8 июня – 1006.6554) 10 RUR – 2.4415 (на 8 июня – 2.4827) Учетные курсы банковских металлов на 11.06.2012 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 125961.80 (на 8 июня – 129538.44) 961 XAG 10 Серебро – 2251.49 (на 8 июня – 2340.20) 962 XPT 10 Платина – 113413.58 (на 8 июня – 116770.43) 964 XPD 10 Палладий – 48994.03 (на 8 июня – 49953.13)

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