Янукович подписал закон о принудительном отчуждении имущества в условиях ЧП

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О передаче, принудительном отчуждении или исключении имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон определяет механизм передачи, принудительного отчуждения или изъятия имущества у юридических и физических лиц для нужд государства в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения.

В законе термин "военное командование" употребляется в значении, приведенном в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" или Законе Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения", в зависимости от правового режима, в условиях которого передается, отчуждается или изымается имущество.

В соответствии с законом, правовой основой принудительного отчуждения или изъятия имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения является Конституция Украины, данный Закон, другие законы Украины и указ Президента Украины о введении чрезвычайного или военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный Верховной Радой Украины. Принудительное отчуждение имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения может осуществляться с предварительным полным возмещением его стоимости. В случае невозможности предварительного полного возмещения за принудительно отчужденное имущество такое имущество принудительно отчуждается с последующим полным возмещением его стоимости. Изъятие имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения осуществляется без возмещения стоимости такого имущества.

В законе определены органы, принимающие решение о принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного положения.

В соответствии с законом, с инициативой о бесплатной передаче коммунального имущества в государственную собственность в соответствующий местный совет обращаются: для удовлетворения нужд государства в условиях правового режима военного положения военное командование; для отвода или ликвидации ситуаций, которые стали причиной введения правового режима чрезвычайного положения: военное командование, орган, на который возложено осуществление мероприятий правового режима чрезвычайного положения.

Передача коммунального имущества в государственную собственность осуществляется по решению: сельских, поселковых, городских, районных в городах советов относительно объектов права коммунальной собственности соответствующих территориальных общин; районных, областных советов относительно объектов права общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов, находящихся в управлении районных, областных советов.

В случае невозможности принятия местным советом решения о передаче коммунального имущества в государственную собственность, такое решение принимается сельским, поселковым, городским председателем, председателем районного в городе, районного, областного совета или секретарем, заместителем председателя соответствующего совета с последующим его утверждением соответствующим советом согласно закону. Соответствующее решение принимается указанными лицами в порядке, установленном законом.

Оценка имущества, подлежащего принудительному отчуждению, проводится в порядке, установленном законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности.

Право на возмещение стоимости имущества в случае его принудительного отчуждения в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения имеют юридические лица коммунальной и частной формы собственности и физические лица, у которых отчуждены здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество для нужд государства в условиях правового режима военного положения или для отвода или ликвидации ситуаций, ставших причиной введения правового режима чрезвычайного положения, и соответственно их правопреемники и наследники.

В законе предусмотрен порядок получения компенсации за принудительно отчужденное имущество.

Данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 17 мая. Верховная Рада Украины приняла в новой редакции Закон Украины «О передаче, принудительном отчуждении или исключении имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния», учтя все предложения Президента Украины.