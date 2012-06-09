Очередное землетрясение магнитудой 4,5 произошло на севере Италии

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло сегодня утром на севере Италии в областях Венето и Фриули-Венеция-Джулия.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Agi, подземный толчок был зарегистрирован сейсмологами Национального института геофизики и вулканологии Италии в 4.04 по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 7,1 км недалеко от городка Клаут, находящегося в области Фриули-Венеция-Джулия.

Многие жители населенных пунктов, где ощущались колебания земной коры, в испуге выбегали на улицу. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 4,5 было зарегистрировано в Италии 6 июня. Его эпицентр находился в Адриатическом море недалеко от итальянского города Равенна, расположенного в области Эмилия-Романья, где подземные толчки разной силы не прекращаются уже почти три недели.

Сильное землетрясение магнитудой 6 произошло в Эмилии-Романье 20 мая. Через девять дней, 29 мая, там же произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,8. В результате этих стихийных бедствий были разрушены сотни домов, строений и памятников архитектуры, в основном церкви. Общее число погибших составило 26 человек, около 400 человек получили ранения и почти 15 тысяч итальянцев остались без крова.