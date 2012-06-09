В Киеве на время Евро-2012 установят мобильные туалеты в местах парковки транспорта
12:20, 09 июня 2012Разное
0
В Киеве на время Евро-2012 установят мобильные туалетные кабины в местах парковки транспортных средств.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, подписано соответствующее распоряжение горгосадминистрации.
Согласно документу, специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие «Киевводфонд» определено исполнителем работ по временному размещению мобильных туалетов и их обслуживанию.
Так, модульные кабины расположат в Днепропетровском, Одесском, Харьковском, Черниговском, Овручском, Ковельском и Житомирском направлениях. В целом определено около 45 локаций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter