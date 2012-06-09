Дело об убийстве 5 сотрудников «Приватбанка» направлено в суд

В Донецке завершено следствие и направлено в суд уголовное дело об убийстве 29 декабря 2011 года пяти сотрудников отделения «Приватбанка» .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В рамках следствия по уголовному делу проведено более 75 экспертиз. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Поддерживать государственное обвинение в суде будет заместитель прокурора области.

В ходе следствия установлена причастность к совершению преступления четверых лиц. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН. 29 декабря 2011 года в центре Донецка было совершено ограбление отделения «ПриватБанка». Были убиты пять человек.

31 декабря Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило о задержании двух подозреваемых в совершении этого преступления.

Милиция установила, что один из задержанных был специалистом по установке камер внешнего видеонаблюдения.