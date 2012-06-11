ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Инвестфонды публично ограничат» пишет: НКЦБФР разработала Концепцию стимулирования публичных размещений ценных бумаг в Украине, предложив ряд финансовых и регуляторных уступок таким эмитентам. Эксперты, оценивая документ позитивно, обращают внимание на ущемление в нем прав инвестфондов…

http://delo.ua/finance/investfondy-publichno-ogranichat-179141/

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Также «Дело» в публикации «Эмитентов выпустят в Россию» пишет: на ближайшей встрече с российскими коллегами в июле делегация НКЦБФР обсудит ряд вопросов, в числе которых будет и выход украинских компаний на российский рынок капитала. В частности, предполагается запуск пилотного проекта по двойному листингу, благодаря которому украинские ценные бумаги смогут свободно обращаться на российских фондовых площадках…

http://delo.ua/finance/emitentov-vypustjat-v-rossiju-179140/

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«Дело» в публикации «Автогражданку» предложили сделать необязательной» пишет: в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить страхование автогражданской ответственности из списка обязательных…

http://delo.ua/finance/avtograzhdanku-predlozhili-sdelat-neobjazatelnoj-179082/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Реверсивная политика», в котором пишет: Украина договорилась с ЕБРР о финансировании модернизации газопровода для поставок газа из Европы. Это позволит покупать в Польше до 3 млрд кубометров катарского газа в год. Цена этого топлива на 10–15% ниже, чем российского…

http://www.kommersant.ua/doc/1955957

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Шведы отступили из Украины», в котором пишет: шведская банковская группа SEB закрыла сделку по продаже СЕБ Банка украинскому инвестору. До него от работы в украинской рознице отказался его конкурент — Swedbank. Таким образом, 40 тыс. шведских футбольных болельщиков, которые в ближайшие три недели посетят Украину, не смогут рассчитывать на льготное обслуживание в «дочках» известных им банков…

http://www.kommersant.ua/doc/1955796

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Газета «Сегодня» в публикации «Азаров заверил в стабильности гривны» пишет: премьер-министр акцентирует необходимость развития банковского сектора…

http://www.segodnya.ua/news/14391630.html

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Также «Сегодня» в публикации «НБУ недоволен украинским кредитованием» пишет: регулятор хочет стимулировать рынок…

http://www.segodnya.ua/news/14391441.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Вывод валюты из Украины начался...» пишет: за май на межбанке оборот купли/продажи составил более 18 млрд долл. - на 80% больше, чем в мае 2011 года. Ситуация свидетельствует только об одном - валюту начали выводить из Украины. Если тенденция сохранится, то лето ожидается для нашего валютного рынка горячее. Куда горячее, чем футбольные баталии Евро-2012...

http://economics.unian.net/rus/detail/130171

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сезон-2012: на столе украинские овощи и импортные фрукты» пишет: овощами в этом сезоне Украина себя обеспечит сама, а вот фруктами - нет: из-за сильных морозов погибло до 70% урожая персиков и абрикос. Вся надежда на импорт...

http://economics.unian.net/rus/detail/130108

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Собственников квартир обяжут платить за капремонт домов ежемесячно» пишет: в РФ до сих пор счета, приходящие владельцам квартир, включали в себя только плату за содержание и ремонт жилых помещений и плату за коммунальные услуги. Платежи за капитальный ремонт фактически были добровольными…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1839831/sobstvennikov_kvartir_obyazhut_platit_za_kapremont

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Также «Ведомости» в публикации «Банки заняли по максимуму - вся ликвидность уйдет в валюту» пишут: в России эпоха дешевых денег закончилась. Центробанк достиг того, чего добивался, теперь ситуацию с ликвидностью полностью контролирует он…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1839727/banki_vzyali_rekordnyj_obem_na_aukcionah_pryamogo_repo_s_cb

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Издание «Известия» в публикации «Букмекеры прогнозируют похороны Ленина в 2013 году» пишет: наибольшее количество ставок по дате похорон вождя Октябрьской революции придется на 2013 год. Раньше россияне заключали пари и ставили на то, что Ленина, покоящегося уже почти 90 лет в мавзолее, придадут земле в 2012 году. но после заявления нового министра культуры настроение игроков изменится…

http://izvestia.ru/news/527161

(УНИАН)