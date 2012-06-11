Анонс на 11 июня

* Пресс-конференция на тему: «Последствия принятия закона о регулировании закупочных цен на молоко». Участники: почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Иван Томич и эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Гагалюк.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «День легкой промышленности - праздник или похороны?». 10 июня 2012 года отечественный легпром празднует День работника легкой промышленности. Есть ли что праздновать? Предприятиями отрасли накануне Дня работника легкой промышленности было инициировано проведения Акции поддержки отечественного производителя траурным шествием «Похороны легкой промышленности Украины» с целью привлечения внимания правительства и общественности к результатам «реформ», «дерегулирования», продолжения процесса дискриминации и вытеснения отечественного производителя с рынка Украины. Ведь в 2012 году падение производства составило 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля импортированных товаров легпрома остается на уровне 85-90% (при этом емкость внутреннего рынка по минимальным оценкам составляет 80 млрд. грн.), а украинские потребители остаются незащищенными от некачественной и контрафактной продукции. При этом заложниками ситуации остаются производители. Организаторы: Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности, Всеукраинское объединение работодателей легкой промышленности. В работе примут участие руководители предприятий отрасли (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Сегодня в 21-45 в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч Чемпионати Европы по футболу, в котором сыграют сборные Украины и Швеции.

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