Сегодня президент мультимедийной компании UMH Group Борис Ложкин объявил о подписании лицензионного соглашения между UMH Group и издательским домом Condé Nast International.

По данному соглашению, Vogue станет первым изданием Condé Nast, которое выйдет на украинском рынке в печатном и электронном виде в течение следующих 12 месяцев, сообщили УНИАН в пресс-службе UMH group.

Vogue — журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications. Украинский Vogue станет двадцатым международным изданием знаменитого журнала, выпускаемого в США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании, России, Японии, Китае, Тайване, Мексике и странах Латинской Америки, Корее, Бразилии, Греции, Австралии, Португалии, Индии, Турции и Нидерландах.

Президент UMH Group Б.Ложкин отметил, что совместная работа с Condé Nast International "...позволит вывести отечественную медиаотрасль на качественно новый уровень, а запуск легендарного бренда Vogue в Украине станет знаковым явлением для всего luxury-рынка".

Председатель Совета директоров и исполнительный директор Condé Nast International Джонатан Ньюхаус считает, что в Украине "...рынок luxury находится на подъеме, и опыт Vogue наилучшим образом поможет удовлетворить все возрастающий интерес читателей к этой сфере".

Справка УНИАН.Condé Nast, подразделение американской компании Advance Publications, работает на 25 рынках, издает 137 журналов, свыше 100 сайтов и 170 приложений для планшетов и смартфонов для таких легендарных брендов, как Vogue, GQ, Glamour, Wired, Condé Nast Traveller и Vanity Fair. В числе последних мировых запусков – Vogue в Нидерландах, Glamour в Бразилии, Condé Nast Traveller в России и AD в Китае и Индии.

UMH Group – мультимедийная группа в Восточной Европе, управляющая портфелем из более 50 брендов. В Украине она занимает лидирующие позиции на рынках Интернета, радио и прессы, в России входит в десятку крупнейших игроков издательского рынка. С мая 2008 года GDR компании котируются на Франкфуртской фондовой бирже.