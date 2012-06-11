Азаров шведским болельщикам: "С меня бутылка пива, если проиграем"

Премьер-министр Украины Николай Азаров посетил фан-зону Евро-2012 в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства обошел всю территорию фан-зоны на Крещатике и пообщался со шведскими болельщиками.

«Вы на Швецию ставите, я - на Украину. С меня бутылка пива, если проиграем», - предложил поспорить шведским фанам Н.Азаров.

Он также поинтересовася у шведов, нравится ли им Киев. На что один из болельщиков ответил, что Киев - очень красивый город.

«Когда-то ваши викинги сюда приезжали 1000 лет тому назад. Давно это было», - сказал Н.Азаров.

Также премьер на территории фан-зоны на импровизированной наковальне выковал монету, посвященную Евро-2012.