В Днепропетровске 9 человек получили ожоги при возгорании пороха в трамвае

9 человек получили ожоги различной степени в результате внезапного возгорания пороха, который перевозил в сумке один из пассажиров трамвая в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в УСО МВД Украины, отметив, что инцидент произошел сегодня около 13.30, при этом трамвай был «полностью забит пассажирами».

По предварительной информации, владелец опасного груза приобрел взрывоопасную смесь в капсуле к зарядам в охотничьем магазине «Беркут».

Причины возгорания пороха устанавливаются, но специалисты не исключают, что это могло произойти в результате или падения сумки, или высокой температуры, или же обеих этих факторов.

В то же время, по данным источника в правоохранительных органах, сумка с порохом при повороте трамвая упала на пол, после чего произошел взрыв. По данным источника, 8 пассажиров получили легкие ожоги и доставлены в ожоговое отделение городской больницы № 2 Днепропетровска.

Также после взрыва стало плохо беременной женщине, которая находилась в другой части вагона.

Владелец опасного груза дает показания в Бабушкинском райотделе милиции Днепропетровска.