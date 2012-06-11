СБУ заявляет, что угрозы Евро-2012 в связи с инцидентом в днепропетровском трамвае нет

Угрозы Евро-2012 в связи с инцидентом в днепропетровском трамвае нет, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Как говорится в сообщении, сегодня около 13.45 в Днепропетровске произошел инцидент в трамвае, вызванный неосторожным обращением с компонентами охотничьих патронов.

Гражданин Украины, 1978 г.р., житель Токмака Запорожской области, приобрел в специализированном магазине две банки с охотничьим порохом и капсюли для снаряжения охотничьих патронов. Во время проезда в трамвае № 1, на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Короленко, в результате неосторожного обращения с огнеопасными предметами произошло возгорание охотничьего пороха.

В результате инцидента восемь человек получили легкие ожоги. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа УСБУ и ГУ МВД в Днепропетровской области.

По оценкам антитеррористического центра при СБУ, угрозы проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в Украине на сегодняшний день нет.

Национальные субъекты борьбы с терроризмом работают в штатном режиме. Круглосуточно осуществляются мероприятия по обмену и оценке информации с иностранными партнерскими специальными службами, правоохранительными органами и международными антитеррористическими организациями.

По данным пресс-службы МЧС, в результате возгорания пороха пострадали 9 человек, среди которых подросток и беременная женщина.