Анонс на 12 июня

* Состоится публичная презентация «Формирование инвестиционного имиджа Украины: первые итоги деятельности InvestUkraine» («Единое инвестиционное окно» Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины). Состоится также брифинг, в котором примут участие: председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив, руководитель InvestUkraine Сергей Евтушенко, представители международного делового среды.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги работы Аграрного фонда за пять месяцев 2012 года. Перспективы работы государственного органа до конца текущего года». В работе примет участие генеральный директор Аграрного фонда Украины Игорь Якубович.

* Круглый стол на тему: «Производство и производители АПК: как достичь баланса интересов?». Организаторы: Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer и аграрная компания Harmelia. Приглашены: Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, Жан-Жак Эрве, советник Правления ПАО «Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole), академик Академий сельского хозяйства России, Украине, Франции, Виталий Саблук, начальник отдела по внедрению экономических реформ Департамента патронатной службы министра АПП; Алекс Лисситса, президент УКАБ, Владимир Лапа, гендиректор УКАБ, Лариса Старикова, координатор аналитического центра Аграрного Союза Украины, Вадим Бодаев, вице-президент аграрной компании Harmelia.

* Круглый стол на тему: "Отмена дотационных сертификатов и изменение тарифной политики - угроза конкурентоспособности всей украинской промышленности в пользу неестественной энергомонополии". Участники: Сергей Соболев, первый зампредседателя фракции "Блок Юлии Тимошенко" - "Батьківщина", представители ОАО "Никопольский завод ферросплавов"; ОАО "Запорожский завод ферросплавов"; ОАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат"; ОАО "Стахановский завод ферросплавов"; ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат"; НКРЭ; Министерство топлива и энергетики и др.

* Пресс-конференция на тему: "Решатся ли депутаты ввести налог на роскошь?". Организатор - ГолосUA. Участники: народные депутаты: представитель Компартии Украины Александр Голуб, представитель фракции "БЮТ-Батьківщина" Ольга Боднарь, представитель фракции Партии регионов Василий Горбаль.

* Состоится брифинг замминистра социальной политики Украины - руководителя аппарата Вячеслава Коломийца для представителей СМИ и в 14-00 прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии В.Коломийца, а также специалистов Министерства. Телефон "горячей линии" - 254-05-65.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «12 000 000 грн. на осуществление мечты». Участники: обладатель рекордного джек-пота лотереи «Лото-Забава» - Николай; Евгений Власенко, генеральный директор компании МСЛ; Виктория Цомая, директор по маркетингу компании МСЛ. Рекордный для «Лото-Забава» джек-пот в 12 миллионов гривен был сорван 3 июня 2012 года. Джек-пот был установлен 1 января 2012 года и продержался чуть более 5 месяцев. Обладателем крупного выигрыша стал игрок из Луганской области. Это 20 миллионер «Лото-Забавы» за текущий год и 123 за всю историю существования лотереи.

* Пресс-конференция руководителя немецкой организации по международному сотрудничеству GIZ Матиаса Брандта, который даст экспертную оценку уровню подготовки Киева к Евро-2012 и презентует общественно-культурный проект «Европейский городок», который функционирует под аркой Дружбы народов во время Евро-2012.

* Состоится заседание Высшего хозяйственного суда Украины по делу об «Усадьбе Мурашко». Уже 5 лет киевляне защищают дома по ул. Житомирской от разрушения и застройки. Дома имеют историческую, культурную и архитектурную ценность, они связаны с именем известного художника Александра Мурашко и даже имеют свое историческое название «Усадьба Мурашко». Суд рассмотрит вопрос по жалобе ООО "Вестига". Если ВХСУ удовлетворит жалобу "Вестига", то памятники культурного наследия опять могут оказаться под угрозой уничтожения.

* 12-14 июня будет проводиться выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и связи с повесткой дня: "О законодательном обеспечении развития транспортной инфраструктуры Украинского Придунавья" (Одесская область).

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