Российские следователи изъяли у оппозиционеров 1 млн евро и агитационную продукцию

Москва. Российские следователи в ходе обысков изъяли у оппозиционеров 1 млн евро и агитационную продукцию.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, в ходе обысков, проведенных следователями Следственного комитета в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве, в квартирах у Сергея и Анастасии Удальцовых, помощника депутата Государственной думы Ильи Пономарева Марии Бароновой, Ильи Яшина и Ксении Собчак изъято большое количество агитационной продукции и литературы с антигосударственными лозунгами, электронные базы данных и компьютеры, содержащие информацию, имеющую значение для уголовного дела. Кроме того, у Удальцовых изъяты списки лиц, поддерживающих их взгляды, так называемый актив.

В квартире у И.Яшина и К.Собчак изъята крупная сумма денег в европейской и американской валюте, разложенных в более чем 100 конвертов (не менее 1 млн евро). Следствие выясняет источник получения валюты и для каких целей она предназначалась.

Сообщается, что продолжаются обыски у Алексея Навального и Алексея Сахнина, а также по другим местам жительства И.Яшина.

Борис Немцов до настоящего времени скрывается от следствия, в связи с чем следователи не могут провести у него санкционированный обыск.

Подчеркивается, что все лица, у которых были проведены обыски, вызваны на допрос в Следственный комитет 12 июня.

Как сообщал УНИАН, завтра в Москве состоится новый оппозиционный Марш миллионов «За честную и легитимную власть!».