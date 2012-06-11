Курс НБУ на 12.06.12

Официальный курс НБУ на 12.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 11 июня – 799.2500) 100 EUR – 1002.5792 (на 11 июня – 996.5049) 10 RUR – 2.4527 (на 11 июня – 2.4415)

Официальный курс НБУ на 12.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 11 июня – 799.2500) 100 EUR – 1002.5792 (на 11 июня – 996.5049) 10 RUR – 2.4527 (на 11 июня – 2.4415) Учетные курсы банковских металлов на 12.06.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 127320.53 (на 11 июня – 125961.80) 961 XAG 10 Серебро – 2288.25 (на 11 июня – 2251.49) 962 XPT 10 Платина – 115411.70 (на 11 июня – 113413.58) 964 XPD 10 Палладий – 49793.28 (на 11 июня – 48994.03)

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