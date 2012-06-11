ТОП-10 (11 июня)

Бойко нашел способ снизить дефицит «Нафтогаза» без повышения тарифов для населения

Поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины выросли до 86 млрд грн

«WebMoney Украина» заявляет, что будет блокировать интернет-расчеты участников МММ-2012

Украина работает над диверсификацией поставок газа — Бойко

Отчет об использовании средств на Евро-2012 состоится при любых условиях, уверяет Томенко

Правительство выпустит ОВГЗ на 2,6 млрд грн для кредитования Аграрного фонда

Кабмин привлечет 152 млн евро от ЕБРР на строительство метро в Днепропетровске

Ярославский купил «Авиалинии Харькова»

Минфин выплатил 38,25 млн долл. по еврооблигациям 2003 года выпуска

Банковские группы обяжут создавать подразделения риск-менеджмента

***

Бойко нашел способ снизить дефицит «Нафтогаза» без повышения тарифов для населения

Мероприятия по увеличению внутренней добычи углеводородов и замены природного газа углем, который добывают в стране, могут способствовать сокращению убытков НАК «Нафтогаз Украины» без повышения тарифов для населения.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил в интервью Bloomberg.

«Мы не считаем повышение тарифов единственной мерой для сокращения дефицита "Нафтогаза", - сказал Ю.Бойко.

Комментируя переговоры с МВФ о возобновлении кредитной программы, министр отметил, что Украина работает над поиском компромисса. «Мы ведем диалог с МВФ. Мы хотим возобновления программы и нахождения компромисса», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, по результатам работы миссии МВФ в Украине с 21 по 28 мая глава миссии Крис Джарвис на пресс-конференции в Киеве сообщил, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации Фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, повысить тарифы на газ и теплоснабжение для населения.

***

Поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины выросли до 86 млрд грн

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-мае 2012 года поступило 86,205 млрд грн, что на 7,9%, или на 6,325 млрд грн, больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает фонд.

Сумма собственных поступлений за отчетный период составила 61,483 млрд грн, что на 15,6%, или на 8,278 млрд грн, больше, чем в январе-мае 2011 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе-мае т.г. составляют 91,899 млрд грн.

***

«WebMoney Украина» заявляет, что будет блокировать интернет-расчеты участников МММ-2012

Система интернет-расчетов «WebMoney Украина» (WMU) заявляет о намерении блокировать интернет-расчеты участников МММ-2012, говорится в сообщении WMU.

«В связи с реорганизацией МММ и сообщениями о попытке создания новой финансовой пирамиды, напоминаем, что подобная деятельность в рамках WebMoney Transfer строго запрещена и блокируется, с последующим отказом в обслуживании» - говорится в сообщении WMU.

В сообщении отмечается, что для безопасности пользователей WMU отслеживает и пресекает попытки использования системы WebMoney Transfer в формировании финансовых пирамид или структур сетевого маркетинга.

WMU подчеркивает, что каждый пользователь, который регистрируется в системе WebMoney Transfer, акцептует «Соглашение о трансферте имущественных прав цифровыми титульными знаками». Пункт 5 документа гласит, что пользователь системы WebMoney Transfer принимает на себя обязательства не совершать запрещенных действий с использованием системы, ее сервисов и сайта. Среди прочего, речь идет о запрете на использование WebMoney Transfer для сетевого маркетинга.

«В Перечень товаров и услуг, в расчетах за которые запрещается использование титульных знаков (WM), в том числе WMU, включены многоуровневый маркетинг, пирамиды и матрицы, бизнес-пакеты. Пользователям, которые нарушают эти правила, мы отказываем в обслуживании» - заявляют в WMU.

Напомним, что в конце мая ряд изданий сообщили о том, что в срочном порядке приостанавливают свою работу офисы и ячейки системы МММ-2011, все наличные деньги, находящиеся в офисах представительств МММ-2011, в срочном порядке были вывезены в неизвестном направлении, карточные счета обнулены и заблокированы.

Позже руководитель украинского сектора МММ-2011 Руслан Нарыжняк заявил, что информация о том, что в МММ-2011 якобы существуют какие-то финансовые проблемы, не соответствует действительности.

Он считает, что в СМИ развязана кампания по очернению и дискредитации МММ. По его мнению, причиной данной кампании может быть проводимая сейчас в МММ кампания «Феникс» по замене ряда неэффективных руководителей.

«Панические настроения организовываются для того, чтобы посеять панику в рядах вкладчиков»», - отметил Р.Нарыжняк. По его словам, режим спокойствия будет действовать в компании до середины июня т.г. В данное время представительствами МММ осуществляется только прием вкладов.

Справка УНИАН. С начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступил Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли.

Cистема интернет-расчетов WebMoney Transfer основана в 1998 г.

***

Украина работает над диверсификацией поставок газа — Бойко

Украина ведет постоянную работу над диверсификацией поставок газа.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил в интервью Bloomberg.

Он сообщил, что договоренность о покупке природного газа на спотовом рынке с RWE AG, второй по величине энергокомпанией Германии, может обеспечить поставку в Украину около 5 млрд кубометров топлива.

Ю.Бойко добавил, что Украина также обсуждает возможность покупки сжиженного природного газа из США и Катара.

Еще одним вариантом является импорт газа из Туркменистана, который может обеспечить около 5 млрд кубометров в год в качестве платы за проекты в области инфраструктуры. Однако такая договоренность требует разрешения России на использование ее трубопроводов, отметил министр.

Кроме того, Ю.Бойко отметил, что главным приоритетом Украины на пути повышения энергетической независимости является увеличение собственной добычи газа, в том числе и за счет привлечения международных инвесторов.

"Приоритет номер один - увеличение собственной добычи", - сказал он.

Отмечается, что Royal Dutch Shell Plc и Chevron Corp. уже выиграли права на добычу углеводородов в Украине. Кроме того, государство предлагает лицензии на Скифскую и Форосскую площади на шельфе Черного моря, что позволит Украине снизить свою зависимость от импорта из России и привлечь международную помощь.

***

Отчет об использовании средств на Евро-2012 состоится при любых условиях, уверяет Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявляет, что отчет об использовании средств на подготовку к Евро-2012 предусмотрен законом и не является прихотью оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

Он напомнил, что когда правительство убеждало парламент в необходимости разрешить на короткий период проводить государственные закупки для Евро-2012 без тендера, соответствующее решение было принято при условии, что правительство каждые полгода будет информировать народных депутатов об использовании этих средств.

«Большинство парламента попросило пойти на такой беспрецедентный шаг использования государственных финансов с гарантией, что правительство будет систематически отчитываться перед парламентом и информировать украинское общество, как и куда идут эти средства», - отметил вице-спикер. Вместо этого, сказал он, несмотря на неоднократные требования оппозиции, правительство и парламентское большинство отказываются отчитаться в Верховной Раде по этому вопросу.

По словам Н.Томенко, «попытка перевести дискуссию в то, что и предыдущее правительство неэффективно использовало средства, мягко говоря, непродуктивная».

Он отметил, что за последние 5 лет (с момента принятия решения о проведении в Украине Чемпионата Европы по футболу), кроме нынешнего, работали еще два правительства - Виктора Януковича и Юлии Тимошенко.

Вице-спикер напомнил, что во времена правительства Ю.Тимошенко он был одним из инициаторов создания специальной следственной комиссии, которую возглавили представители оппозиции, по проверке использования средств на реконструкцию НСК «Олимпийский» и в целом на Евро. Н.Томенко добавил, что эта комиссия действовала на протяжении года (с мая 2009 по май 2010) и благодаря совместной позиции и большинства, и оппозиции в парламенте осуществлялся контроль за использованием средств.

По словам Н.Томенко, тогда совместными усилиями удалось убедить власть, что смета расходов на НСК «Олимпийский» должна составлять не более 3 млрд грн, а спортивные объекты, размещенные возле стадиона, не будут мешать проведению чемпионата и их необходимо сохранить. К сожалению, заявил он, в период деятельности нынешнего правительства и смета расходов на НСК выросла в геометрической прогрессии, и, вопреки действующему законодательству, снесены все спортивные объекты вокруг НСК «Олимпийский».

Н.Томенко также отметил, что не видит никаких проблем сегодняшнему правительству и правоохранительным органам проверить, как использовались средства на Евро в период Президента Виктора Ющенко и премьер-министра Ю.Тимошенко, поскольку «большинство чиновников, которые тогда отвечали за Евро, сегодня работают в команде В.Януковича».

«Если есть желание проверить весь пятилетний период, начиная с деятельности правительства В.Януковича, правительства Ю.Тимошенко и, безусловно, последнего периода, когда средства на Евро распределялись без тендерных закупок, – это хорошо и правильно», - отметил Н.Томенко.

Он обратил внимание на то, что уже сегодня в СМИ эксперты говорят о необходимости расшифровать финансирование за бюджетные средства таких уникальных и фантастически дорогих объектов, как НСК «Олимпийский», донецкий аэропорт с VIP-терминалом, вертолетный комплекс в Каневе, а также расходы из бюджета на рекламную кампанию за рубежом и внутри страны и многое другое.

Н.Томенко отметил, что, по убеждению оппозиции, Евро-2012 является чрезвычайно важным и ответственным событием для Украины и украинского народа, поэтому, безусловно, инициирование отчета и проверки надо делать после его завершения. «И тогда никакие политические или истерические аргументы чиновников не станут предостережением перед информированием общественности», - подчеркнул он.

Коментируя намерение представителей власти обратиться в суд, вице-спикер заметил, что «суды, конечно, будут».

«Суды будут, но перед тем, как передать дело о разворовывании бюджетных средств в суд, надо, чтобы соответственно состоялся отчет в Верховной Раде, прошла проверка Государственной финансовой инспекции и Счетной палаты, провела свое расследование Генеральная прокуратура, а тогда уже, очевидно, дело дойдет до судов», - сказал Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Нацагентство по Евро-2012 заявило, что требует от Н.Томенко подтвердить факты злоупотреблений во время подготовки к Чемпионату Европы по футболу или опровергнуть свои заявления, во избежание судебных разбирательств.

***

Правительство выпустит ОВГЗ на 2,6 млрд грн для кредитования Аграрного фонда

Правительство Украины в 2012 году выпустит облигации внутреннего государственного займа для кредитования Аграрного фонда.

Как сообщается на официальном правительственном портале, такое постановление принято в понедельник, 11 июня, на заседании Кабмина.

Согласно сообщению, будет осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 2 600 млн грн с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования. Срок погашения облигаций - до пяти лет.

***

Кабмин привлечет 152 млн евро от ЕБРР на строительство метро в Днепропетровске

Кабинет министров Украины на заседании 11 июня принял решение о целесообразности привлечения займа 152 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для реализации инвестиционного проекта ЕБРР «Завершение строительства метрополитена в Днепропетровске», сообщается на официальном сайте правительства.

Проект даст возможность начать масштабное расширение действующей линии метрополитена. К существующим сегодня 7 километрам «подземки» добавят еще четыре, которые будут проложены вдоль проспекта Карла Маркса.

Запланированное расширение существующей линии метрополитена в центр города увеличит его длину до 11 километров и добавит три новых станции - «Театральная», «Центральная» и «Музейная».

Всего на реализацию проекта, с учетом займа в 152 млн евро от ЕБРР, планируется привлечь кредитные средства в объеме 304 млн евро.

Как сообщал УНИАН, согласно технико-экономическому обоснованию, которое выполнила ведущая австрийская компания «SGS Austria», стоимость проекта достройки трех новых станций Днепропетровского метрополитена составляет 368 млн евро (более 4 млрд грн). Из них 304 млн евро предполагается привлечь в виде кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) (по 152 млн евро каждый банк) под предоставленные правительством Украины государственные гарантии.

Из госбюджета в 2012 г. выделено 13,4 млн грн для поддержания в безопасном состоянии горных выработок метрополитена.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен строится более четверти века.

Строительство метро было возобновлено в феврале 2011 г.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.

***

Ярославский купил «Авиалинии Харькова»

Новым владельцем ПАО «Авиалинии Харькова» стал Александр Ярославский - президент группы DCH и владелец футбольного клуба «Металлист». Информацию о покупке авиакомпании харьковским бизнесменом корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе DCH.

Собеседник агентства сослался на информацию самого А.Ярославского, по данным которого 99,99% акций ПАО «Авиалинии Харькова» приобретены структурами DCH.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 99,99% акций ПАО «Авиалинии Харькова» за 1,2 млн грн. При этом ФГИУ не назвал имя покупателя авиакомпании. Продажа была осуществлена на фондовой бирже ПФТС, поступление средств ожидается в ближайшее время.

Справка УНИАН. Александр Ярославский - украинский миллиардер. Состояние оценивается в 1,4 млрд долл. Входит в ТОР-15 рейтингов украинских изданий Forbes, «Корреспондент», Kyiv Post. Владелец группы DCH и ФК «Металлист», генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012.

Группа DCH - одна из самых мощных и динамично развивающихся бизнес-групп Украины, имеет в своем распоряжении активы разной отраслевой принадлежности (активы представлены строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др.).

В 2008 г. компания «Нью Системс АМ», входящая в структуры DCH, приобрела целостный имущественный комплекс Международного аэропорта «Харьков» в аренду на 49 лет. Компания инвестировала в реконструкцию аэровокзала и прилегающей территории 107,2 млн долл.

АО «Авиалинии Харькова» создано на базе Харьковской государственной авиакомпании «Авиалинии Харькова». Компания специализируется на техническом обслуживании воздушных судов, с 1998 по 2001 г. осуществляла пассажирские перевозки.

***

Минфин выплатил 38,25 млн долл. по еврооблигациям 2003 года выпуска

Министерство финансов осуществило очередную выплату купонного дохода в размере 38,25 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа 2003 года выпуска.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Справка УНИАН. В 2003 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 1 млрд долл с погашением в 2013 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,65% годовых.

***

Банковские группы обяжут создавать подразделения риск-менеджмента

Национальный банк Украины (НБУ) намерен обязать банковские группы создавать в своей структуре отдельные подразделения риск-менеджмента.

Об этом говорится в проекте постановления Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН. Документом вносятся изменения в Методические рекомендации по организации и функционированию систем риск-менеджмента в банках Украины.

«Банковская группа должна иметь подразделение по риск-менеджменту банковской группы, которое создается ответственным лицом банковской группы», - говорится в проекте постановления.

Указанное подразделение должно быть независимым от бизнес-направлений банковской группы. На него возлагаются такие задачи, как выявление, мониторинг и контроль за уровнем существующих рисков, совершенствование системы управления рисками, предоставление рекомендаций по соблюдению определенного уровня риска.

Подразделение по риск-менеджменту банковской группы должно быть адекватно обеспечено персоналом соответствующей квалификации, учитывая основные типы рисков и виды деятельности банковской группы.

Проектом предусматривается, что ответственное лицо банковской группы должно обеспечить диверсификацию источников привлечения средств, а также не допускать концентрации источников привлечения средств от ограниченного количества контрагентов.

Концентрацию финансирования по одному контрагенту более 1% от общей суммы обязательств банковской группы предлагается считать существенной.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года был принят Закон Украины N 3394-VI "О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно надзора на консолидированной основе".

Нацбанк, своим постановлением №134 от 9 апреля 2012 года, наделил себя полномочиями идентифицировать и определять банковскую группу.

Кроме того, Нацбанк разработал проект Положения о порядке регулирования деятельности банковских групп.

Проектом НБУ предлагает установить порядок расчета консолидированного регулятивного капитала банковской группы, а также требования относительно достаточности регулятивного капитала банковской группы и ее подгрупп.

Регулятор также предлагает установить обязательные экономические нормативы для банковских групп, в большей мере аналогичные тем, которые должны выполнять украинские банки. Среди них: норматив адекватности капитала банковской группы, соотношение регулятивного капитала к совокупным активам и обязательствам, нормативы ликвидности, кредитного риска и т. д.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН