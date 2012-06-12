Украина победила Швецию и возглавила группу D по результатам первого тура

В матче финальной части Чемпионата Европы Украина выиграла у Швеции со счетом 2:1 и возглавила группу D по результатам первого тура.

Как передает корреспондент УНИАН, счет в матче на 52-й минуте открыл лидер шведской сборной Златан Ибрагимович.

Но уже на 55-й минуте капитан сборной Украины Андрей Шевченко забил первый гол украинской команды на Евро-2012 и восстановил равновесие. Еще через семь минут Шевченко вывел команду Украины вперед.

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Как сообщал УНИАН, в первой игре группы D сегодня в Донецке сборные Англии и Франции сыграли вничью 1:1 и таким образом набрали по 1 очку.

После победы на киевском НСК «Олимпийский» украинская сборная набрала 3 очка и возглавила группу D.

Следующий свой матч сборная Украины сыграет 15 июня со сборной Франции.