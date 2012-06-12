ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Торговля пойдет в кредит» пишет: регулятор фондового рынка утвердил правила маржинальной торговли. Теперь торговцы смогут официально кредитовать своих клиентов для покупки ценных бумаг…

http://delo.ua/finance/torgovlja-pojdet-v-kredit-179229/

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Также «Дело» в публикации «Правительство выпустит облигации, чтобы изыскать деньги для Аграрного фонда» пишет: Кабинет министров решил выпустить облигации внутреннего государственного займа для финансирования Аграрного фонда. Выпуск ОВГЗ будет осуществлен в объеме 2,6 млрд грн. с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования…

http://delo.ua/business/pravitelstvo-vypustit-obligacii-chtoby-izyskat-dengi-dlja-agra-179208/

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«Дело» в публикации «Таможенный кодекс обещает льготы избранным импортерам» пишет: менее сотни украинских компаний, по оценкам таможни, смогут получить статус уполномоченного экономического оператора. Это новшество вступившего в силу Таможенного кодекса создает "закрытый клуб" бизнеса, считают эксперты…

http://delo.ua/ukraine/tamozhennyj-kodeks-obeschaet-lgoty-izbrannym-importeram-179211/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Задний ход», в котором пишет: Президент во второй раз отказался подписывать изменения в закон об ОСАГО. Теперь он требует исключить из документа норму о том, что в момент регистрации и перерегистрации у автовладельцев должен быть действующий полис ОСАГО. Страховщики считают эту норму технической, но отсрочка вступления закона в силу дает им время, чтобы решить основные проблемы рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/1956836

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Селу помогут с жильем», в котором пишет: жителям села вдвое увеличили сумму льготных кредитов под 3% на приобретение или строительство жилья - до 100 тыс. и 200 тыс. грн, соответственно. Однако этих средств все равно недостаточно, поскольку в этом году финансирование программы льготного кредитования сокращено примерно на 10% — до 55 млн грн. Увеличение сумм кредитов приведет к тому, что взять такие займы смогут еще меньшее количество жителей…

http://www.kommersant.ua/doc/1956845

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Газета «Сегодня» в публикации «Украина стала четвертой в мире по вероятности дефолта» пишет: ситуация хуже только в Греции, Аргентине и на Кипре…

http://www.segodnya.ua/news/14392329.html

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Также «Сегодня» в публикации «Иностранные фаны в Киеве массово скупают жетоны на метро» пишет: волонтеры, которые работают на евро-2012, рассказали изданию, как себя ведут приезжие болельщики в нашей столице…

http://sport.segodnya.ua/euro2012/832703.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые правила оценки недвижимости взвинтят стоимость сделки» пишет: согласно приказу Минюста, теперь нотариусы имеют право заверять договора купли-продажи или обмена недвижимости только при наличии независимой оценки. Нововведение повлечет за собой подорожание сделок...

http://economics.unian.net/rus/detail/130269

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Оппозицию обыскали перед новым «Маршем миллионов» пишет: следствие вызвало Навального, Удальцова, Яшина и Собчак на допрос в день новой оппозиционной акции…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1842011/policiya_prishla_s_obyskami_k_oppozicii_za_den_do_marsha

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Издание «Известия» в публикации «Депутаты повысят пошлины на старые иномарки в разы» пишет: Госдума предлагает увеличить утилизационный сбор на зарубежный "автохлам" до стоимости самого авто…

http://izvestia.ru/news/527165

(УНИАН)