Италия разделяет позицию Польши в вопросе приближения Украины к Евросоюзу – Коморовский

Италия разделяет позицию Польши в вопросе приближения Украины к Европейскому Союзу.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Польши в Украине, об этом Президент Республики Польша Бронислав Коморовский заявил после встречи с Президентом Италии Джорджо Наполитано, который находится с визитом в Польше.

По словам Б.Коморовского, главы государств нашли общую точку зрения по вопросу евроинтеграции Украины.

«Я рад, что в этом плане были найдены общие позиции», - цитирует посольство слова Президента.

В свою очередь, Дж.Наполитано после встречи с Б.Коморовским отметил, что Италия оценивает дальновидную и взвешенную позицию Польши и ее Президента в вопросе приближения Украины к европейским учреждениям.

«В Европе, в принципе, уже невозможно отличить двусторонние отношения от тех, которые поддерживаются в рамках европейских учреждений. Так, существует очень тесное сотрудничество между Польшей и Италией. Мы имеем практически общее виденье будущего Европы. А это означает предоставление значительного веса вопросу перспектив приближения Украины к европейским организациям, к возможности ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС», - сказал Дж.Наполитано, добавляя, что Италия разделяет позицию Польши в вопросе приближения Украины к ЕС.